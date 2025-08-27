Zee Rajasthan
1 करोड़ की ड्रग सीज़, उड़ीसा से आ रहा था नशे का सामान

Jhalawar News  : झालावाड़ पुलिस ने सरिए से भरे ट्रक की जब तलाशी ली तो बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ. जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1 करोड़ के आस पास है.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mahesh parihar
Published: Aug 27, 2025, 15:54 IST

Jhalawar News : झालावाड़ पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य का मादक पदार्थ गांजा सहित चार तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस दौरान तस्करी में प्रयुक्त एक ट्रक और एस्कॉर्ट कर रही एक कार को भी जब्त किया है.

गिरफ्तार आरोपियों में से एक व्यक्ति के पास इंडियन आर्मी का कार्ड भी मिला है. आरोपियों द्वारा ट्रक में सरिया परिवहन की आड़ में मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही थी. झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुडानिया ने एक प्रेसवार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि डग थाना पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय नशा गिरोह का पर्दाफाश किया गया है.

डग थाना पुलिस टीम द्वारा दुधालिया चौकी पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी. इस दौरान वहां से गुजर रही एक कार सवार दो लोगों को संदेह के आधार पर रोक कर तलाशी ली, तो एक व्यक्ति के पास इंडियन आर्मी का कार्ड मिला. कड़ी पूछताछ में उन्होंने पीछे आ रहे एक ट्रक को एस्कॉर्ट करना बताया.

जिस पर पुलिस ने पीछे आ रहे ट्रक को रोक कर तलाशी ली, तो उसमें लोहे के सरियों के बीच छुपा कर रखा 103 ग्राम किलो 600 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ. जिसे पुलिस ने जब्त कर ट्रक के चालक और खलासी के अलावा एस्कॉर्ट कर रही कार सवार दो लोगों सहित कुल 4 आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त ट्रक और एस्कॉर्ट कर रही कार को भी जब्त कर लिया है. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने यह मादक पदार्थ उड़ीसा से लाना बताया है, ऐसे में पूछताछ में पुलिस को स्थानीय नेटवर्क के बड़े खुलासे की उम्मीद है. पुलिस द्वारा बरामद गंजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए कीमत बताई गई है.

