Jhalawar News: पहले पति के बांधे हाथ-पैर और फिर साफी से गला दबाकर उतार दिया मौत के घाट, झालावाड़ में मर्डर के बाद फैली सनसनी

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के जावर थाना क्षेत्र के कोलूखेड़ी मेवातीयान गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद के बाद गुस्साई पत्नी ने अपने शराबी पति की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार, मृतक हरकचंद लोधा और उसकी तीसरी पत्नी राखी बाई के बीच बीती रात तीखी नोकझोंक हुई थी. गुस्से में आकर राखी बाई ने हरकचंद के हाथ-पैर बांध दिए और उसे खाट पर पटककर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

परिजनों ने बताया कि हत्या के बाद राखी बाई शव के पास ही खाट पर बैठी रही और बाद में खाना बनाने की तैयारी में जुट गई, मानो कुछ हुआ ही न हो.घटना का खुलासा शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 की सुबह तब हुआ, जब परिजन घर के अंदर पहुंचे और हरकचंद का हाथ-पैर बंधा शव खाट पर पड़ा देखा.

सूचना मिलते ही जावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मनोहरथाना के अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. पुलिस ने आरोपी पत्नी राखी बाई को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हरकचंद की शराब की लत के कारण दंपति के बीच अक्सर विवाद होते थे, जो इस जघन्य घटना का कारण बना.

यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि हत्या के पीछे के सटीक कारणों और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. इस घटना ने एक बार फिर पारिवारिक विवादों और शराब की लत से उत्पन्न होने वाली त्रासदियों को उजागर किया है.

