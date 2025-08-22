Zee Rajasthan
mobile app

Jhalawar News: पहले पति के बांधे हाथ-पैर और फिर साफी से गला दबाकर उतार दिया मौत के घाट, झालावाड़ में मर्डर के बाद फैली सनसनी

Jhalawar News: झालावाड़ के कोलूखेड़ी गांव में सनसनीखेज वारदात! पारिवारिक विवाद के बाद पत्नी ने शराबी पति के हाथ-पैर बांधकर गला दबाकर हत्या की. लाश के पास बैठने के बाद खाना बनाने लगी. पुलिस जांच में जुटी. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Mahesh parihar
Published: Aug 22, 2025, 16:08 IST | Updated: Aug 22, 2025, 16:08 IST

Trending Photos

उदयपुर में मौसम ने ली करवट, जानें अगले 24 घंटों में कहां होगी बारिश और मिलेगी गर्मी से राहत
6 Photos
Udaipur Weather

उदयपुर में मौसम ने ली करवट, जानें अगले 24 घंटों में कहां होगी बारिश और मिलेगी गर्मी से राहत

राजस्थान में यहां आज भी सुनाई देती हैं दर्दनाक सिसकियां, सफेद कपड़ों में दिखते हैं साये!
6 Photos
chittorgarh fort

राजस्थान में यहां आज भी सुनाई देती हैं दर्दनाक सिसकियां, सफेद कपड़ों में दिखते हैं साये!

दूल्हा-दुल्हन को खाट पर उछालते हैं लोग! राजस्थान का अनोखा शादी वाला रिवाज
7 Photos
Rajasthan Rituals

दूल्हा-दुल्हन को खाट पर उछालते हैं लोग! राजस्थान का अनोखा शादी वाला रिवाज

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 24 जिलों के भारी आज का दिन, भयंकर बारिश मचाएगी कहर, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 24 जिलों के भारी आज का दिन, भयंकर बारिश मचाएगी कहर, पढ़ें वेदर अपडेट

Jhalawar News: पहले पति के बांधे हाथ-पैर और फिर साफी से गला दबाकर उतार दिया मौत के घाट, झालावाड़ में मर्डर के बाद फैली सनसनी

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के जावर थाना क्षेत्र के कोलूखेड़ी मेवातीयान गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद के बाद गुस्साई पत्नी ने अपने शराबी पति की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार, मृतक हरकचंद लोधा और उसकी तीसरी पत्नी राखी बाई के बीच बीती रात तीखी नोकझोंक हुई थी. गुस्से में आकर राखी बाई ने हरकचंद के हाथ-पैर बांध दिए और उसे खाट पर पटककर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

परिजनों ने बताया कि हत्या के बाद राखी बाई शव के पास ही खाट पर बैठी रही और बाद में खाना बनाने की तैयारी में जुट गई, मानो कुछ हुआ ही न हो.घटना का खुलासा शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 की सुबह तब हुआ, जब परिजन घर के अंदर पहुंचे और हरकचंद का हाथ-पैर बंधा शव खाट पर पड़ा देखा.

सूचना मिलते ही जावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मनोहरथाना के अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. पुलिस ने आरोपी पत्नी राखी बाई को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हरकचंद की शराब की लत के कारण दंपति के बीच अक्सर विवाद होते थे, जो इस जघन्य घटना का कारण बना.

Trending Now

यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि हत्या के पीछे के सटीक कारणों और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. इस घटना ने एक बार फिर पारिवारिक विवादों और शराब की लत से उत्पन्न होने वाली त्रासदियों को उजागर किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news