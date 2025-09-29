Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कोटा में अधूरे-अटके कामों को पूरा करते हैं काल भैरव बाबा! ठीक होती हैं भयंकर बीमारियां

Kota News: राजस्थान में कोटा शहर में एक अनोखा आस्था का दरबार लगता है. जहां पर भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं और अपने अधूरे अटके कार्य पूर्ण करते दिखाई देते हैं. महीने में एक बार लगता है विशेष दरबार. साथ ही दोनों नवरात्रि की पंचमी पर लगता है जनभावना एवं आस्था का सैलाब.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 29, 2025, 01:09 PM IST | Updated: Sep 29, 2025, 01:09 PM IST

Trending Photos

Child Actor Death in Fire: बेटा! तुम चश्मे के बिना नहीं रहते, फिर आज क्यों... कोटा में दो सगे बेटों की मौत पर फट पड़ा मां का कलेजा
0 Photos
kota news

Child Actor Death in Fire: बेटा! तुम चश्मे के बिना नहीं रहते, फिर आज क्यों... कोटा में दो सगे बेटों की मौत पर फट पड़ा मां का कलेजा

बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी का अनोखा राजस्थानी टेस्ट, एक बार खा लिया तो बार-बार बनाओगे
7 Photos
Rajasthan famous Food

बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी का अनोखा राजस्थानी टेस्ट, एक बार खा लिया तो बार-बार बनाओगे

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून ने अचानक कर ली वापसी! आज 20 जिलों में बारिश का अलर्ट
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून ने अचानक कर ली वापसी! आज 20 जिलों में बारिश का अलर्ट

दिवाली और छठ पर त्योहारों पर घर लौटना होगा आसान, जयपुर होकर गुजरेगी अमृत भारत एक्सप्रेस
7 Photos
jaipur news

दिवाली और छठ पर त्योहारों पर घर लौटना होगा आसान, जयपुर होकर गुजरेगी अमृत भारत एक्सप्रेस

कोटा में अधूरे-अटके कामों को पूरा करते हैं काल भैरव बाबा! ठीक होती हैं भयंकर बीमारियां

Kota News: कोटा शहर में एक अनोखा आस्था का दरबार लगता है. जहां पर भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं और अपने अधूरे अटके कार्य पूर्ण करते दिखाई देते हैं. महीने में एक बार लगता है विशेष दरबार. साथ ही दोनों नवरात्रि की पंचमी पर लगता है जनभावना एवं आस्था का सैलाब.

विगत 5 वर्षों से कोटा के न्यू साबरमती कॉलोनी गली नंबर 4, गुमानपुरा के पास कोटा राजस्थान में काल भैरव धाम पर ठाकर बाबा कोटा दरबार का आयोजन हो रहा है. रात भर भक्तों की समस्या सुनना एवं समाधान का दौर चलता रहता है. मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तों द्वारा बाबा का आशीर्वाद लेना एवं श्रद्धानुसार दान पुण्य भी किया जाता है.

सभी की समस्याओं का समाधान दरबार में होता

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विज्ञान एवं आधुनिक तकनीक के इस दौर में कैंसर से लेकर टीबी जैसी अन्य बीमारियों का इलाज संभव है तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर जवाब देने के बावजूद दरबार में भक्तों की अनेक बीमारियों का इलाज होता है. साथ ही पारिवारिक क्लेश, तंत्र विद्या, बाहरी हवा एवं कोट कचहरी पुलिस से जुड़ी समस्या को लेकर भक्त दरबार में समाधान हेतु पहुंचते हैं. भक्तों का कहना सभी की समस्याओं का समाधान दरबार में होता है.

विशेष दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा

नवरात्रि की पंचमी की रात को लगे विशेष दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा. दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों से भक्त अपनी समस्या लेकर पहुंचे. भक्तों द्वारा काल भैरव बाबा का माला मिठाई एवं छत्र के साथ स्वागत किया. भक्तों ने आशीर्वाद लिया, कई माताओं को बाबा ने संतान प्राप्ति को लेकर झोली में नारियल थमाए साथ ही पूर्व में जिन माताओं को पुत्र प्राप्ति हुई उन्होंने बाबा के दरबार में हाजरी लगाकर बच्चे को आशीर्वाद दिलाया. काल भैरव बाबा के बाद ठाकर साहब का शरीर में प्रवेश हुआ जिन्होंने मौके पर पहुंचे भक्तों की समस्या सुनी एवं उचित समाधान बताए.

भक्तों का आने का सिलसिला जारी

विज्ञान और तकनीक के युग में लोगों की आस्था कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती हुई नजर आ रही है 5 वर्षों से लगातार बाबा के दरबार में भक्तों का आने का सिलसिला जारी है. आधुनिक युग में अंधविश्वास लोगों में कितना हावी है इसकी एक तस्वीर कोटा में भी देखी जा सकती है,, भक्तों का दावा है कि बाबा की शरण में जो कोई आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है. कैसे एक सीधे-साधे दिखने वाले युवा में अचानक परिवर्तन होता है और वह लोगों की पीड़ा हर ने का दावा करता है.

यह चमत्कार है या अंधविश्वास परंतु हर महीने कोटा के न्यू कॉलोनी साबरमती में बाबा का दिव्य दरबार लगता है और भक्तों का आने का सिलसिला शाम 5:00 बजे से ही चालू हो जाता है यह दिव्या दरबार पूरी रात चलता है जी मीडिया भक्तों के इस अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता परंतु आधुनिक व तकनीक के युग में यह कैसे संभव हो सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news