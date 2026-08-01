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बहन को हुआ कैंसर तो भाई ने डॉक्टर बनने का लिया संकल्प, कैथून के सागर ने क्रैक किया नीट एग्जाम

Kota NEET Student Sagar Regar: कोटा के कैथून क्षेत्र के गोदल्याहेड़ी गांव के छात्र सागर रेगर ने आर्थिक तंगी के बावजूद NEET 2026 में 564 अंक हासिल कर SC श्रेणी में ऑल इंडिया 684वीं रैंक प्राप्त की है. बुआ की बेटी को कैंसर होने की घटना से प्रेरित होकर उन्होंने डॉक्टर बनने का संकल्प लिया, ताकि समाज को नशामुक्ति और बेहतर चिकित्सा सेवा दे सकें.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rajendra Sharma
Published:Aug 01, 2026, 11:42 AM IST | Updated:Aug 01, 2026, 11:42 AM IST
बहन को हुआ कैंसर तो भाई ने डॉक्टर बनने का लिया संकल्प, कैथून के सागर ने क्रैक किया नीट एग्जाम
Image Credit: NEET Student Sagar Regar

Kota NEET Student Sagar Regar: राजस्थान के कोटा में गरीबी और विषम परिस्थितियों को मात देकर कैथून के गोदल्याहेड़ी गांव के छात्र सागर रेगर ने नीट में 564 अंकों के साथ ऑल इंडिया 684 (SC श्रेणी) रैंक हासिल की है. सागर के पिता मुरली रेगर निरक्षर हैं और घर-घर जाकर कबाड़ जुटाने का काम करते हैं, वहीं मां 8वीं पास हैं.

कैंसर से मिली प्रेरणा

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​सागर ने बताया कि उनकी बुआ की बेटी को गुटखे के सेवन के कारण कैंसर हो गया था. इस हादसे ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और उन्होंने समाज को नशा-मुक्त बनाने व चिकित्सा सेवा देने के लिए डॉक्टर बनने का संकल्प लिया.

इंस्टीट्यूट से नि:शुल्क कोचिंग

​आर्थिक तंगी के कारण पिता कोचिंग का खर्च उठाने में असमर्थ थे. ऐसे में राजकीय विद्यालय के प्रिंसिपल के मार्गदर्शन पर सागर ने "एलन शिक्षा संबल" की परीक्षा दी. चयन होने पर एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट ने नि:शुल्क कोचिंग दी, जबकि एलएन माहेश्वरी परमार्थ न्यास ने भोजन और आवास की पूरी व्यवस्था की.

​सागर का कहना है कि यदि यह संबल नहीं मिलता, तो उन्हें बीएससी में प्रवेश लेना पड़ता. एलन के ट्रस्टी नवीन माहेश्वरी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अभावों में जी रही प्रतिभाओं को संवारना है, ताकि वे पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें.

NEET क्या है?

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) देश में डॉक्टर बनने (MBBS, BDS, AYUSH आदि) के लिए एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है. इसे National Testing Agency (NTA) द्वारा पेन-पेपर से ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाता है, जिसके माध्यम से देश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलता है. इस एग्जाम में शामिल होने के लिए छात्रों को 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय से होना अनिवार्य है. इसके साथ ही 12वीं कक्षा में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक होना चाहिए. वहीं इसमें छात्रों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए.

NEET परीक्षा कुल 720 अंकों की होती है. कुल 200 प्रश्नों में से 180 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं. इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं. इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है. यानी हर सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलते हैं और अगर कोई उत्तर गलत है तो उसपर 1 नंबर काट लिया जाता है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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