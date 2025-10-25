Zee Rajasthan
Kota News: घटिया स्कूल निर्माण पर ऊर्जा मंत्री सख्त, थर्ड पार्टी जांच के आदेश

कोटा के कनवास तहसील के बिशनपुरा गांव में स्कूल भवन के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कड़ा रुख अपनाया.

Published: Oct 25, 2025, 05:51 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 05:51 PM IST

Kota News: घटिया स्कूल निर्माण पर ऊर्जा मंत्री सख्त, थर्ड पार्टी जांच के आदेश

Kota News: कोटा जिले के कनवास तहसील के बिशनपुरा गांव में स्कूल भवन के घटिया निर्माण की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कड़ा रुख अपनाया है. रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने स्कूल निर्माण में लापरवाही की शिकायत की, जिसके बाद मंत्री स्वयं देर रात स्कूल पहुंचे.

घटिया सामग्री का उपयोग

निरीक्षण में पाया गया कि स्कूल की डीपीसी की गिट्टी ठोकर मारने से उखड़ रही थी, दीवारों की ईंटें हाथ से निकल रही थीं, और नवनिर्मित बीम में दरारें थीं. ग्रामीणों ने बताया कि नींव में सीमेंट-रेत की जगह मिट्टी और चुनाई में डस्ट का उपयोग हुआ.

सीएसआर फंड से निर्माण

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अनुशंसा पर कॉल इंडिया के सीएसआर फंड से 15 लाख रुपये की लागत से स्कूल में दो कमरे और बरामदे का निर्माण हो रहा है, जिसे पंचायत समिति कार्यकारी एजेंसी के रूप में करा रही है.

कठोर कार्रवाई का ऐलान

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा. उन्होंने लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ अभियान चलाकर सबक सिखाने की बात कही. साथ ही, स्कूल को जमींदोज कर पुनर्निर्माण की आवश्यकता जताई.

थर्ड पार्टी जांच के निर्देश

मंत्री ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और सामग्री की टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं. साथ ही, सीईओ जिला परिषद को भी निर्माण कार्य की जांच करने को कहा गया है.

