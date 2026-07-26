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कारगिल विजय दिवस पर मंत्री मदन दिलावर ने शहीदों को किया नमन, ऊंडवा चौराहे पर लगेगी मां पन्नाधाय की प्रतिमा

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रामगंजमंडी में कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उन्होंने ऊंडवा चौराहे पर मां पन्नाधाय की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की. बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना और 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस से पहले घर-घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rajendra Sharma
Published:Jul 26, 2026, 03:59 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 03:59 PM IST
कारगिल विजय दिवस पर मंत्री मदन दिलावर ने शहीदों को किया नमन, ऊंडवा चौराहे पर लगेगी मां पन्नाधाय की प्रतिमा
Image Credit: Kota News

Kota News: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रामगंजमंडी स्थित शहीद पन्नालाल चौराहे पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को नमन किया. उन्होंने शहीद पन्नालाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित किए. इस दौरान पूरा परिसर "कारगिल शहीद अमर रहें" के नारों से गूंज उठा. समारोह में पूर्व सैनिक, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे.


कारगिल युद्ध के शौर्य और बलिदान को किया याद

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समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस, वीरता और अदम्य पराक्रम का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने विषम परिस्थितियों में दुश्मन के कब्जे से रणनीतिक चोटियों को मुक्त कराकर दुनिया के सामने भारतीय सेना की ताकत का परिचय दिया. उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध में देश के 527 वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी. उनका बलिदान सदैव देशवासियों को राष्ट्रभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता रहेगा. मंत्री ने कहा कि शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों के प्रति देश हमेशा ऋणी रहेगा.


ऊंडवा चौराहे पर मां पन्नाधाय की प्रतिमा लगाने की घोषणा

कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों ने ऊंडवा चौराहे पर मेवाड़ की वीरांगना मां पन्नाधाय की प्रतिमा स्थापित करने की मांग रखी. इस पर मंत्री मदन दिलावर ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि त्याग, बलिदान और राष्ट्रहित की प्रतीक मां पन्नाधाय की प्रतिमा ऊंडवा चौराहे पर स्थापित कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा नई पीढ़ी को भारतीय इतिहास के महान चरित्रों से परिचित कराएगी और समाज में देशभक्ति, त्याग तथा संस्कारों की भावना को और मजबूत करेगी.


भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना 'मन की बात' कार्यक्रम

श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मंत्री मदन दिलावर नगर पालिका सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को सुना. कार्यक्रम के उपरांत उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनभागीदारी आधारित अभियानों को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाना प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है. उन्होंने संगठन को जनसेवा के माध्यम से और अधिक मजबूत बनाने पर भी जोर दिया.


'हर घर तिरंगा' अभियान में रिकॉर्ड बनाने का आह्वान

मंत्री मदन दिलावर ने आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 'हर घर तिरंगा' अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं से विशेष तैयारी करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि रामगंजमंडी में प्रत्येक घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा जाए और इस अभियान के माध्यम से नया रिकॉर्ड बनाया जाए. उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों को अभियान से जोड़ने, राष्ट्रध्वज के सम्मान के प्रति जागरूक करने और अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया. उनके अनुसार तिरंगा देश की एकता, अखंडता और शहीदों के बलिदान का प्रतीक है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए.


राष्ट्रभक्ति का संदेश और शहीदों के सम्मान का संकल्प

कार्यक्रम के अंत में मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कारगिल विजय दिवस केवल सैन्य विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि देश के उन वीर सपूतों के त्याग, साहस और राष्ट्रप्रेम को स्मरण करने का अवसर है जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया. उन्होंने नागरिकों से शहीदों के आदर्शों को अपनाने, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने और स्वतंत्रता दिवस से पहले 'हर घर तिरंगा' अभियान को जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया. कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भी शहीदों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रसेवा के संकल्प को दोहराया.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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