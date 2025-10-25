Kota Crime News: कैथून में शादी समारोह में रंजिश का खूनी मंजर, युवक पर चाकू से हमला, हालत गंभीर

Kota Crime News: कोटा के कैथून कस्बे में पुरानी रंजिश के चलते शादी समारोह के दौरान एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ, जिसमें 19 वर्षीय अलफेज गंभीर रूप से घायल हो गया.
Kota Crime News: कोटा के कैथून कस्बे में पुरानी रंजिश के चलते शादी समारोह के दौरान एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ, जिसमें 19 वर्षीय अलफेज गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है, और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है. घायल को कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.
हमले की वारदात: शादी समारोह में चाकूबाजी
कैथून थाना क्षेत्र में शनिवार की रात एक शादी समारोह के दौरान यह घटना हुई. अलफेज अपने दोस्तों के साथ समारोह में शामिल होने गया था. समारोह स्थल के बाहर गाड़ी पार्क करने के बाद वह बाथरूम जाने रुका, तभी साहिल और उसके तीन-चार साथियों ने उस पर हमला कर दिया. आरोपियों ने मारपीट के बाद अलफेज के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हमलावर मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को कैथून हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे कोटा रेफर कर दिया गया.
बहन को परेशान करने का बदला
घायल के पिता सगीर अहमद ने बताया कि आरोपी साहिल उनकी बेटी को भगा कर शादी करना चाहता था और उसे लगातार परेशान कर रहा था. जब बेटी ने शादी से इनकार किया, तो साहिल ने रंजिश पाल ली. उन्होंने अलफेज को जान से मारने की धमकी दी थी, और शादी समारोह का मौका देखकर इस वारदात को अंजाम दिया. सगीर ने कैथून थाने में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई है. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में चाकूबाजी की घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे लोग भय के साये में जी रहे हैं.
पुलिस कार्रवाई: एक गिरफ्तार, तलाश जारी
कैथून थाना उपनिरीक्षक रेवती रमण मीणा ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और अन्य की तलाश जारी है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही शेष आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ऐसी घटनाओं पर कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि भविष्य में कानून-व्यवस्था बनी रहे.
