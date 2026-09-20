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कोटा में 14 साल के बच्चे का अपहरण, जंगल में ले जाकर की मारपीट, मां से मांगी 2 लाख की फिरौती

Kota Crime: कोटा में 14 साल के नाबालिग बच्चे के अपहरण और 2 लाख रुपये की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है. परिवार ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं करने और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने का आरोप लगाया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Published:Sep 20, 2026, 03:48 PM IST | Updated:Sep 20, 2026, 03:48 PM IST
कोटा में 14 साल के बच्चे का अपहरण, जंगल में ले जाकर की मारपीट, मां से मांगी 2 लाख की फिरौती
Image Credit: Kota Crime

Kota Crime: राजस्थान के कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में 14 साल के नाबालिग बच्चे के अपहरण और फिरौती मांगने का मामला सामने आया है. परिजनों का कहना है कि दो युवक बच्चे को मोबाइल शॉप दिखाने के बहाने बाइक पर बैठाकर ले गए.

इसके बाद उसे दाढ़ देवी के जंगल में ले जाकर मारपीट की गई और बच्चे के मोबाइल से उसकी मां को फोन करवाकर 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई. मारपीट के बच्चे को उद्योग नगर थाना क्षेत्र के पास छोड़कर चले गए.

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पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप

परिजनों ने 18 सितंबर को दादाबाड़ी थाने में लिखित शिकायत दी. परिवार का आरोप है कि तीन दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने न तो मुकदमा दर्ज किया और न ही आरोपियों को गिरफ्तार किया. परिजनों के मुताबिक, पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने के बीच आरोपी लगातार उन्हें धमका रहे हैं. इससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता है.

परिजनों ने पुलिस पर लगाया सुनवाई नहीं करने का आरोप

वहीं दादाबाड़ी थाना अधिकारी बलदेव सिंह चौधरी का कहना है कि यह अपहरण का मामला नहीं है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जबकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है. कार्रवाई के इंतजार में परिवार लगातार थाने के चक्कर काट रहा है, जबकि दूसरी ओर धमकी भरे फोन अभी भी आ रहे हैं.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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