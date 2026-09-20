/कोटा में 14 साल के बच्चे का अपहरण, जंगल में ले जाकर की मारपीट, मां से मांगी 2 लाख की फिरौती

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Kota Crime: राजस्थान के कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में 14 साल के नाबालिग बच्चे के अपहरण और फिरौती मांगने का मामला सामने आया है. परिजनों का कहना है कि दो युवक बच्चे को मोबाइल शॉप दिखाने के बहाने बाइक पर बैठाकर ले गए.
इसके बाद उसे दाढ़ देवी के जंगल में ले जाकर मारपीट की गई और बच्चे के मोबाइल से उसकी मां को फोन करवाकर 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई. मारपीट के बच्चे को उद्योग नगर थाना क्षेत्र के पास छोड़कर चले गए.
पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप
परिजनों ने 18 सितंबर को दादाबाड़ी थाने में लिखित शिकायत दी. परिवार का आरोप है कि तीन दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने न तो मुकदमा दर्ज किया और न ही आरोपियों को गिरफ्तार किया. परिजनों के मुताबिक, पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने के बीच आरोपी लगातार उन्हें धमका रहे हैं. इससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता है.
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परिजनों ने पुलिस पर लगाया सुनवाई नहीं करने का आरोप
वहीं दादाबाड़ी थाना अधिकारी बलदेव सिंह चौधरी का कहना है कि यह अपहरण का मामला नहीं है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जबकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है. कार्रवाई के इंतजार में परिवार लगातार थाने के चक्कर काट रहा है, जबकि दूसरी ओर धमकी भरे फोन अभी भी आ रहे हैं.
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