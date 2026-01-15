Kota: चाइनीज मांझे से कटी 5 साल के बच्चे की श्वास नली, इलाज के दौरान हुई मौत

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर में चाइनीज मांझे से 5 वर्षीय बालक की मौत का मामला सामने आया है. बालक को बुधवार को उपचार के लिए गंभीर घायल अवस्था में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसका ऑपरेशन भी हुआ. इसके बाद गुरुवार को उसने आईसीयू में दम तोड़ दिया है. पुलिस इस मामले में मेडिजल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कर रही है. बच्चे के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मेडिकल कॉलेज कोटा के सर्जरी विभाग अध्यक्ष डॉ. नीरज देवेंद्र ने बताया कि 5 वर्ष के बच्चे धीर को परिजन बुधवार को 12:30 बजे एमबीएस अस्पताल लेकर आए थे. उसके गर्दन पर गहरा घाव और कट था. इमरजेंसी में ही ईएनटी और सर्जरी विभाग की टीम ने बच्चे के खून का बहना रोका और इसके बाद ऑपरेशन किया.

गर्दन से बह रहा था खून

धमनियों (आर्टरी) और श्वास नली को जोड़ा गया और करीब 2 घंटे तक उसका ऑपरेशन चला. इसके बाद आईसीयू में उसका उपचार चल रहा था. उपचार के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया. गुरुवार सुबह भी ईएनटी, सर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग के चिकित्सक मौके पर पहुंच गए थे. ईएनटी के डॉ. कुलदीप राणा का कहना है कि जिस तरह से बच्चा अस्पताल में पहुंचा था, तब लग रहा था कि रक्त की धार गर्दन से निकल रही है.

गर्दन के साथ श्वास नली व रक्तवाहिनी धमनियां कटी

घटनाक्रम कुन्हाड़ी इलाके में फ्लाईओवर पर हुआ था. धीर अपने पिता हेमंत सुवालका व मां बीना के साथ बाइक पर सवार होकर कुन्हाड़ी से नयापुरा की तरफ आ रहा था. कुन्हाड़ी के महाराणा प्रताप फ्लाईओवर पर कट कर जा रही पतंग का मांझा गर्दन में फंस गया, जिसको अन्य व्यक्ति खींच रहा था. बालक चिल्लाता रहा, लेकिन दूसरी तरफ व्यक्ति मांझा खींचता रहा. इससे उसकी गर्दन के साथ श्वास नली व रक्तवाहिनी धमनियां तक कट गईं और काफी ब्लीडिंग हुई. उसकी गर्दन तीन इंच तक कट गई थी.

परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

मृतक बालक धीर की बुआ चंद्रकला ने आरोप लगाया है कि रात में स्टाफ ने ठीक से केयरिंग नहीं की. इसी के चलते उसकी मौत हुई है. कांग्रेस नेता रामेश्वर सुवालका भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने भी अस्पताल प्रबंधन से मामले की जानकारी ली है. अधीक्षक डॉ. धर्मराज मीणा भी मौके पर आ गए. परिजनों ने आरोप लगाया है कि रात में आईसीयू में डॉक्टर भी मौजूद नहीं था.

