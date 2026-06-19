Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /कोटा में रिश्वतखोर कांस्टेबल गिरफ्तार! केस रफा-दफा करने के नाम पर वसूल रहा था पैसे, ACB ने रंगे हाथों पकड़ा

कोटा में रिश्वतखोर कांस्टेबल गिरफ्तार! केस रफा-दफा करने के नाम पर वसूल रहा था पैसे, ACB ने रंगे हाथों पकड़ा

Kota Crime News: कोटा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल चालक हरिओम को 7 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी उद्योग नगर थाने के एक मामले को रफा-दफा कराने के बदले 15 हजार रुपये मांग रहा था.
 

Edited bySandhya YadavReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 19, 2026, 11:04 AM|Updated: Jun 19, 2026, 11:04 AM
कोटा में रिश्वतखोर कांस्टेबल गिरफ्तार! केस रफा-दफा करने के नाम पर वसूल रहा था पैसे, ACB ने रंगे हाथों पकड़ा
Image Credit: Kota Crime News

Kota Crime News: कोटा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने गुरुवार को एक पुलिसकर्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. एसीबी की कोटा इकाई ने पुलिस लाइन कोटा शहर में तैनात कांस्टेबल चालक हरिओम को 7 हजार रुपये की रिश्वत स्वीकार करते समय पकड़ा. आरोपी पर आरोप है कि वह उद्योग नगर थाने में दर्ज एक मामले को रफा-दफा कराने और समझौता करवाने के बदले परिवादी से पैसे की मांग कर रहा था.

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने शुरू की जांच

Add Zee News as a Preferred Source

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के अनुसार, एक व्यक्ति ने ब्यूरो को शिकायत देकर बताया था कि उसके पुत्र के खिलाफ पड़ोसियों द्वारा उद्योग नगर थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. शिकायतकर्ता का आरोप था कि मामले की जांच के दौरान कांस्टेबल चालक हरिओम ने केस को शांत कराने और समझौता करवाने का भरोसा देकर रिश्वत की मांग की.

शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने इस काम के लिए कुल 15 हजार रुपये मांगे थे. परिवादी ने जब इस मांग को लेकर एसीबी से संपर्क किया, तब ब्यूरो ने पूरे मामले की गोपनीय जांच शुरू की.

शिकायत सत्यापन से पहले ही ले लिए थे 5 हजार रुपये

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी कांस्टेबल शिकायत के सत्यापन से पहले ही परिवादी से 5 हजार रुपये ले चुका था. शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी ने उसकी जेब से जबरन यह राशि निकाल ली थी. इसके बाद वह शेष रकम देने के लिए लगातार दबाव बना रहा था.

एसीबी ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और रिश्वत मांगने संबंधी तथ्यों का सत्यापन किया. जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद कार्रवाई की योजना बनाई गई.

जाल बिछाकर रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी

सत्यापन पूरा होने के बाद एसीबी टीम ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया. पूर्व निर्धारित योजना के तहत उद्योग नगर थाने के बाहर निगरानी रखी गई. जैसे ही आरोपी कांस्टेबल चालक हरिओम ने परिवादी से 7 हजार रुपये की रिश्वत ली, एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया.

कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

एसीबी अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. ब्यूरो अब यह जांच कर रहा है कि आरोपी ने पहले भी इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया है या नहीं. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: NH-48 पर दौलतपुरा टोल बना MLFF सिस्टम वाला टोल प्लाजा, नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में मौसम बदलने वाला है अपना रंग-रूप, आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार, IMD ने सुबह 4:44 बजे जारी किया अलर्ट

बारिश ने खोल दी पोल, झुंझुनूं की सड़कें बनीं दरिया, गांधी चौक में बाढ़ जैसे हालात!

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में बड़ा फेर-बदल, जानें आज किस रेट पर मिलेगा सोना-चांदी

सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

जैसलमेर कलेक्टर की ID हुई हैक, 12वीं पास युवक ने बनाया था करोड़ों की ठगी का प्लान

झुंझुनूं में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़, शादी के अगले दिन जेवर-नकदी लेकर फरार

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

NEET परीक्षा से पहले बड़ा खुलासा! टेलीग्राम पर फर्जी पेपर बेचते भीलवाड़ा से युवक को पुलिस ने दबोचा

जयपुर से दरभंगा जाना हुआ आसान-21 जून से चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस,आगरा, कानपुर, गोरखपुर समेत इन 25 स्टेशनों पर होगा ठहराव

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

कोटा में रिश्ते हुए फिर शर्मसार, दादा ने 9 साल की पोती का 5-6 साल तक किया यौन शोषण

25 लाख के कर्ज ने बना दिया कातिल! पड़ोसी महिला ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, फिर किए शव के टुकड़े

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

बाड़मेर में बुलडोजर कार्रवाई पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

राजस्थान में आज एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 18 जून से जयपुर-जोधपुर सहित 6 संभागों में 70KM की रफ्तार से चलेगी आंधी

चूरू के सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा ने बढ़ाई खाकी की शान, सड़क पर तड़प रहे शख्स को CPR देकर बचा ली जान

ताश के पत्तों की तरह ढह गया सोने का रेट, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें लेटेस्ट Price

ट्रांसफर पर फिर लगा ब्रेक? राजस्थान के कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका

राजस्थान में 18 जून को इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

कार में मिला दलित युवक का शव, जातिसूचक गालियों के आरोप से मामला गरमाया, बीडीके अस्पताल के बाहर धरना शुरू

राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने का मन है? पहले जान लें नया खर्च नियम, सरपंच से पार्षद तक का बदल गया है पूरा गणित

बारिश से 50 मिनट में ही बहने लगा चूरू, 6-7 जगहों पर सड़कें लबालब, मानसून अभी बाकी

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

Jaipur: 8 दिन से लापता महिला का कुएं में मिला शव, पैर कटे हुए और चांदी के कड़े गायब

झुंझुनूं के चुड़ैला गांव में कार की फ्रंट सीट पर मिला 24 साल के चंदन मेघवाल का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

प्रतापगढ़ में ट्रेन का सफल ट्रायल, जलोदा जागीर से बड़ी सादड़ी तक लगाई दौड़, हजारों लोगों ने किया स्वागत

राजस्थान के 15 जिलों में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम! भयंकर आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया है अलर्ट

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

झुंझुनूं में अन्नपूर्णा रसोई का बड़ा फर्जीवाड़ा, एक ही फोटो से काटे गए कूपन, 3 संस्थाएं ब्लैकलिस्ट

Barmer: पति बना प्रेम कहानी का रोड़ा, तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर डाली हत्या

कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

Dungarpur: शादी से 2 दिन पहले दूल्हे को बदमाशों ने किया लहूलुहान, कटार, चेन और लग्न पत्रिका लेकर हुए फरार

7वें दिन भी नहीं मिला 5 साल का भावेश, हिंगलाज माता दर्शन के बाद से गायब

TAGS:
Kota News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Khejri Wood Smuggling: खेजड़ी की अवैध कटाई का बड़ा खुलासा, हरियाणा भेजी जा रही थीं लकड़ियां
Churu news
2
Kota News
3
Baran news
4
Banswara News
5
Tonk News