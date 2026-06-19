/कोटा में रिश्वतखोर कांस्टेबल गिरफ्तार! केस रफा-दफा करने के नाम पर वसूल रहा था पैसे, ACB ने रंगे हाथों पकड़ा

Kota Crime News: कोटा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने गुरुवार को एक पुलिसकर्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. एसीबी की कोटा इकाई ने पुलिस लाइन कोटा शहर में तैनात कांस्टेबल चालक हरिओम को 7 हजार रुपये की रिश्वत स्वीकार करते समय पकड़ा. आरोपी पर आरोप है कि वह उद्योग नगर थाने में दर्ज एक मामले को रफा-दफा कराने और समझौता करवाने के बदले परिवादी से पैसे की मांग कर रहा था.

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने शुरू की जांच

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एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के अनुसार, एक व्यक्ति ने ब्यूरो को शिकायत देकर बताया था कि उसके पुत्र के खिलाफ पड़ोसियों द्वारा उद्योग नगर थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. शिकायतकर्ता का आरोप था कि मामले की जांच के दौरान कांस्टेबल चालक हरिओम ने केस को शांत कराने और समझौता करवाने का भरोसा देकर रिश्वत की मांग की.

शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने इस काम के लिए कुल 15 हजार रुपये मांगे थे. परिवादी ने जब इस मांग को लेकर एसीबी से संपर्क किया, तब ब्यूरो ने पूरे मामले की गोपनीय जांच शुरू की.

शिकायत सत्यापन से पहले ही ले लिए थे 5 हजार रुपये

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी कांस्टेबल शिकायत के सत्यापन से पहले ही परिवादी से 5 हजार रुपये ले चुका था. शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी ने उसकी जेब से जबरन यह राशि निकाल ली थी. इसके बाद वह शेष रकम देने के लिए लगातार दबाव बना रहा था.

एसीबी ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और रिश्वत मांगने संबंधी तथ्यों का सत्यापन किया. जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद कार्रवाई की योजना बनाई गई.

जाल बिछाकर रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी

सत्यापन पूरा होने के बाद एसीबी टीम ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया. पूर्व निर्धारित योजना के तहत उद्योग नगर थाने के बाहर निगरानी रखी गई. जैसे ही आरोपी कांस्टेबल चालक हरिओम ने परिवादी से 7 हजार रुपये की रिश्वत ली, एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया.

कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

एसीबी अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. ब्यूरो अब यह जांच कर रहा है कि आरोपी ने पहले भी इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया है या नहीं. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी.