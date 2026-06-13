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26 मैरिज सर्टिफिकेट के लिए रिश्वत मांगना पड़ा भारी, VDO के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट

Kota News: कोटा एसीबी ने विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के बदले रिश्वत लेने के मामले में मऊबोरदा की तत्कालीन VDO रजनी मीणा के खिलाफ विशेष न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी है. आरोपी को 26 जोड़ों के प्रमाण पत्र के लिए 10,400 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था.
 

Edited bySandhya YadavReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 13, 2026, 01:16 PM|Updated: Jun 13, 2026, 01:16 PM
26 मैरिज सर्टिफिकेट के लिए रिश्वत मांगना पड़ा भारी, VDO के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट
Image Credit: Kota News

Kota News: कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के बदले रिश्वत मांगने और लेने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मऊबोरदा ग्राम पंचायत की तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) रजनी मीणा के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) पेश कर दिया है. जांच पूरी होने के बाद एसीबी को आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है. फिलहाल आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है.

सामूहिक विवाह सम्मेलन के बाद शुरू हुई प्रक्रिया

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एसीबी कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के अनुसार, मामले की शुरुआत 10 अप्रैल को मिली शिकायत से हुई थी. शिकायतकर्ता महूमहल खींची दरबार सेवा समिति से जुड़ा हुआ है.

समिति की ओर से 16 फरवरी 2026 को धानोदा खुर्द पंचायत बोरदा मऊ में सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 28 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था. विवाह के बाद नवविवाहित जोड़ों के प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया शुरू हुई.

प्रति जोड़ा 500 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप

शिकायत के अनुसार, ग्राम पंचायत मऊबोरदा में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी रजनी मीणा ने विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के बदले प्रति जोड़ा 500 रुपए की दर से कुल 13 हजार रुपए की रिश्वत मांगी.

बाद में बातचीत के दौरान राशि कम करते हुए प्रति जोड़ा 400 रुपए तय किए गए. इस तरह 26 जोड़ों के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कुल 10 हजार 400 रुपए देने पर सहमति बनी.

एसीबी ने रंगे हाथों किया था गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने गोपनीय सत्यापन कराया. जांच में रिश्वत मांगने के आरोप की पुष्टि होने पर 15 अप्रैल को ट्रैप कार्रवाई की गई.

कार्रवाई के दौरान एसीबी की टीम ने रजनी मीणा को 26 जोड़ों के विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में 10 हजार 400 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के दौरान आरोपी के ठिकानों की भी तलाशी ली गई.

जांच में मिले पर्याप्त साक्ष्य

मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर विस्तृत अनुसंधान किया गया. जांच के दौरान रिश्वत मांगने और रिश्वत लेने के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य मिले.

इसके बाद सहायक निदेशक अभियोजन के माध्यम से विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) कोटा में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया है.

अब अदालत में चलेगी सुनवाई

एसीबी की जांच पूरी होने के बाद मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच गया है. आरोपी ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ विशेष न्यायालय में सुनवाई होगी, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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