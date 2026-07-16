/11 करोड़ का एग्रो टावर बना सफेद हाथी! 6 साल में नहीं बिकी एक भी दुकान

Rajasthan News: राजस्थान के कोटा स्थित एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह कृषि उपज मंडी में किसानों और व्यापारियों को आधुनिक एवं विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करीब 11 करोड़ रुपये की लागत से सात मंजिला एग्रो टावर का निर्माण कराया गया था. लेकिन यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रही है. निर्माण पूरा होने के करीब छह वर्ष बाद भी इस भवन में एक भी दुकान या कार्यालय का संचालन शुरू नहीं हो सका है. करोड़ों रुपये की लागत से तैयार यह टावर आज पूरी तरह खाली पड़ा है और धीरे-धीरे कबाड़ में तब्दील होता दिखाई दे रहा है.

भामाशाह मंडी के गेट नंबर-2 के पास बने इस आधुनिक एग्रो टावर में कुल 92 ट्रेड ऑफिस, 21 कमर्शियल कियोस्क, कैंटीन, सरस पार्लर सहित कुल 113 व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया गया था. योजना यह थी कि किसान, व्यापारी, बैंक, बीमा, कृषि विशेषज्ञ और अन्य सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हों, जिससे मंडी का कामकाज और अधिक आधुनिक एवं सुविधाजनक बन सके. लेकिन योजना कागजों से आगे नहीं बढ़ सकी और आज तक एक भी यूनिट की बिक्री नहीं हो पाई.

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ऊंची कीमत बनी सबसे बड़ी वजह

जानकारी के अनुसार प्रत्येक दुकान और कार्यालय की कीमत लगभग 38 लाख रुपये निर्धारित की गई थी. व्यापारियों का मानना है कि कीमत बाजार की वास्तविक स्थिति की तुलना में काफी अधिक थी. यही कारण रहा कि किसी भी व्यापारी या कारोबारी ने यहां निवेश में रुचि नहीं दिखाई. परिणामस्वरूप पूरा भवन वर्षों से बंद पड़ा हुआ है और करोड़ों रुपये का सरकारी निवेश उपयोग में नहीं आ सका.

धूल, जंग और टूटते कांच बन गए पहचान

लगातार उपयोग नहीं होने के कारण एग्रो टावर की हालत खराब होती जा रही है. भवन की जालियों में जंग लगने लगी है, कई स्थानों पर कांच टूट चुके हैं और बिजली से जुड़े उपकरण भी खराब होने लगे हैं. छह वर्षों से बंद पड़ी दुकानों और कार्यालयों के ताले तक नहीं खुले. रखरखाव के अभाव में आधुनिक सुविधाओं से लैस यह इमारत अब धीरे-धीरे अपनी चमक खोती जा रही है.

सरकार को भेजा गया संशोधित दरों का प्रस्ताव

भामाशाह मंडी समिति ने स्वीकार किया है कि मौजूदा दरों पर दुकानों की बिक्री संभव नहीं हो पा रही है. इसी कारण दुकानों और कार्यालयों की कीमतों में संशोधन (रिवाइज्ड रेट) का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है. मंडी सचिव मनोज मीणा ने बताया कि सरकार से नई दरों की मंजूरी मिलने के बाद फिर से इन यूनिट्स की बिक्री की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उम्मीद जताई जा रही है कि संशोधित कीमतों के बाद व्यापारियों की रुचि बढ़ेगी और वर्षों से खाली पड़ा यह एग्रो टावर अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर सकेगा.

योजना पर उठ रहे सवाल

एग्रो टावर की वर्तमान स्थिति सरकारी योजनाओं की योजना-निर्माण प्रक्रिया और व्यवहारिकता पर भी सवाल खड़े करती है. विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले बाजार की मांग, व्यापारियों की जरूरत और मूल्य निर्धारण का गहन अध्ययन जरूरी होता है. यदि समय रहते इस परियोजना को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो करोड़ों रुपये की सार्वजनिक राशि से तैयार यह आधुनिक भवन लंबे समय तक वीरान खड़ा रह सकता है.

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