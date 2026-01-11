Zee Rajasthan
Rajasthan Air Pollution: कोटा में प्रदूषण का स्तर 220 AQI तक पहुंचने से हवा 'जहरीली' हो गई है. धूल और धुएं के सूक्ष्म कण सीधे आंखों और फेफड़ों को प्रभावित कर रहे हैं. डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों को सुबह-शाम घर के अंदर रहने की सख्त सलाह दी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 11, 2026, 12:08 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 12:32 PM IST

कोटा में हवा हुई जहरीली, AQI 220 के पार, सांसों पर बना संकट

Kota Air Pollution Today: शिक्षा नगरी कोटा में इन दिनों कड़ाके की ठंड और शीतलहर के साथ वायु प्रदूषण एक गंभीर संकट बनकर उभरा है. शहर की आबोहवा अब अनहेल्थी (अस्वास्थ्यकर) श्रेणी में पहुंच गई है, जहां धूल और धुएं के कॉकटेल ने लोगों का सांस लेना दूभर कर दिया है.विजिबिलिटी कम होने के साथ-साथ अब हवा में मौजूद सूक्ष्म कण सीधे फेफड़ों और आंखों पर हमला कर रहे हैं.

200 के पार पहुंचा AQI
कोटा शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आज 220 दर्ज किया गया. प्रदूषण का यह स्तर मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद चिंताजनक है. हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों का स्तर मानक से कहीं अधिक है.PM 2.5 के 122 µg/m³ (यह कण सीधे फेफड़ों और रक्त प्रणाली में प्रवेश कर रहे हैं).PM10 के 161µg/m³(धूल के ये बड़े कण आंखों और सांस की नली को प्रभावित कर रहे हैं).आंकड़ों पर गौर करें तो दिसंबर में नयापुरा (258), विज्ञान केंद्र (264) और श्रीनाथपुरम (268) जैसे इलाकों में प्रदूषण का स्तर और भी डरावना रहा है. आने वाले दिनों में ईंट भट्ठों का संचालन शुरू होने से हवा की गुणवत्ता और खराब होने की आशंका है.

आंखों और फेफड़ों पर 'दोहरी मार'प्रदूषित हवा में मौजूद ये सूक्ष्म कण सीधे आंखों के कॉर्निया पर जमा हो रहे हैं, जिससे आंखों में सूजन, खुजली और लगातार जलन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. वहीं,शरीर की गहराई तक पहुंचने वाले ये कण हृदय और फेफड़ों के लिए 'साइलेंट किलर' साबित हो रहे हैं.

डॉक्टर की सलाह
न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल (NMCH) के मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज सलूजा के अनुसार-'200 के ऊपर का AQI स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है. विशेष रूप से अस्थमा रोगी, बच्चे और बुजुर्ग इस मौसम में खुले में घूमने से बचें. यह प्रदूषित हवा हृदय और श्वसन तंत्र को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है.'

बचाव के लिए जरूरी कदम
घर से बाहर निकलते समय मास्क का अनिवार्य उपयोग करें. सुबह और शाम के समय पार्क में टहलने या कसरत करने से बचें. आंखों में जलन होने पर उन्हें ठंडे पानी से धोएं और रगड़ने से बचें.

