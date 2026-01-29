मां ने बनाया अकाउंट, कोटा का बेटा बन गया सोशल मीडिया स्टार, पढ़ें बेबी रेयांश की वायरल कहानी

Kota Baby Influencer Story: देश-विदेश में शिक्षा नगरी के रूप में अपनी खास पहचान बना चुका कोटा अब एक और वजह से चर्चा में है. इस बार वजह न कोई कोचिंग संस्थान है और न ही कोई परीक्षा, बल्कि कोटा का एक नन्हा-सा सितारा लाल रेयांश. हाल ही में अपना पहला जन्मदिन मनाने वाला रेयांश आज सोशल मीडिया पर लाखों दिलों की धड़कन बन चुका है. महज़ एक साल की उम्र में उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स होना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है.
Trending Photos
Kota Baby Influencer Story: रेयांश की इस डिजिटल यात्रा की शुरुआत बेहद सादगी से हुई. उसकी मां ने सितंबर-अक्टूबर 2024 में रेयांश के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाया. मकसद बिल्कुल साफ और सरल था. एक मां के तौर पर छोटे बच्चों की देखभाल, परवरिश से जुड़े अनुभव और मासूम बचपन के खूबसूरत पलों को लोगों के साथ शेयर करना. शुरुआत में कोई बड़ा प्लान नहीं था, न ही फॉलोअर्स या लाइक्स की कोई उम्मीद. बस एक मां और उसके बच्चे के बीच का प्यारा-सा रिश्ता था, जिसे कैमरे में कैद कर दुनिया के सामने रखा गया.
वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गईं
रेयांश के खेलते, हंसते, रोते और धीरे-धीरे कुछ नया सीखते हुए वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गईं. इन पोस्ट्स में किसी तरह की बनावट या दिखावा नहीं था. बस एक बच्चे का असली, सच्चा और मासूम बचपन दिखाई देता था. शायद यही वजह रही कि लोग उससे तुरंत जुड़ते चले गए. उसकी मुस्कान, नटखट हरकतें और मासूम आंखें देखते-ही-देखते लोगों के दिलों में जगह बनाने लगीं.
इंस्टाग्राम को कहा थैंक्स
धीरे-धीरे यह सफर एक खूबसूरत यादों भरी कहानी में बदल गया. बिना किसी लक्ष्य के शुरू हुई यह यात्रा अब लाखों लोगों के प्यार और आशीर्वाद तक पहुंच चुकी है. रेयांश की मां बताती हैं कि इंस्टाग्राम उनके लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि यह उन पलों का खजाना बन गया है, जिन्हें वे हमेशा संजोकर रखना चाहती हैं.
सोशल मीडिया पर बढ़ती लोकप्रियता ने रेयांश के लिए नए दरवाज़े भी खोले. इसी पहचान के चलते उसे वेब सीरीज़ ‘भगवान महावीर’ में राजकुमार की भूमिका निभाने का मौका मिला. इतनी कम उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखना पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण रहा. अपनी सादगी और मासूम अदाओं से रेयांश ने दर्शकों का दिल जीत लिया और यह साबित कर दिया कि उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन प्रभाव बड़ा हो सकता है.
बच्चों की देखभाल, परवरिश और जागरूकता से जुड़े जरूरी संदेश समाज तक पहुंचाए जा रहे
इसके अलावा कई नामी बेबी केयर प्रोडक्ट कंपनियों ने भी रेयांश के साथ सहयोग किया. उसकी मां का साफ कहना है कि किसी भी प्रमोशन में यह पूरा ध्यान रखा जाता है कि कंटेंट पूरी तरह से सेफ, पॉजिटिव, फैमिली-फ्रेंडली और इको-फ्रेंडली हो. रेयांश भले ही अभी इन बातों को समझने की उम्र में न हो, लेकिन उसके माध्यम से बच्चों की देखभाल, परवरिश और जागरूकता से जुड़े जरूरी संदेश समाज तक पहुंचाए जा रहे हैं.
सकारात्मक सोच के साथ बढ़ेगा कारवां
रेयांश की यह सफलता सिर्फ उसके परिवार की नहीं है, उन सभी लोगों की है, जिन्होंने उसे दिल से अपनाया, प्यार दिया और आशीर्वाद बरसाया. यह कहानी अभी बस शुरुआत है. परिवार को उम्मीद है कि आगे भी यह सफर ईमानदारी, सादगी और सकारात्मक सोच के साथ यूं ही आगे बढ़ता रहेगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!