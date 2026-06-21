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कोटा में मधुमक्खी पालन बदल रहा किसानों की तस्वीर, कम लागत में लाखों की कमाई का बन रहा जरिया

Kota News: कोटा में मधुमक्खी पालन छोटे और भूमिहीन किसानों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन रहा है. 40% सब्सिडी, कृषि विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण और बढ़ती मांग के चलते 600 से अधिक किसान इस व्यवसाय से जुड़कर सालाना 2 लाख से 20 लाख रुपये तक की आय अर्जित कर रहे हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 21, 2026, 07:52 AM|Updated: Jun 21, 2026, 07:52 AM
कोटा में मधुमक्खी पालन बदल रहा किसानों की तस्वीर, कम लागत में लाखों की कमाई का बन रहा जरिया
Image Credit: Kota News

Kota News: कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन आज किसानों के लिए आय का एक मजबूत स्रोत बनकर उभर रहा है. विशेष रूप से छोटे और भूमिहीन किसानों के लिए यह व्यवसाय आर्थिक रूप से सशक्त बनने का माध्यम साबित हो रहा है. कृषि विश्वविद्यालय की मधुमक्खी पालन इकाई द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन का लाभ उठाकर जिले के 600 से अधिक किसान इस क्षेत्र से जुड़ चुके हैं और बेहतर आमदनी अर्जित कर रहे हैं.

प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता से बढ़ा किसानों का भरोसा

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कृषि विश्वविद्यालय की ओर से किसानों को मधुमक्खी पालन की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जा रही है. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को मधुमक्खियों की देखभाल, शहद उत्पादन, बी कॉलोनी प्रबंधन और बाजार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है. तकनीकी सलाह मिलने से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे इस व्यवसाय को व्यावसायिक स्तर पर अपनाने लगे हैं.

40 प्रतिशत सब्सिडी से आसान हुई शुरुआत

उद्यान विभाग द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है. इससे नए किसानों के लिए शुरुआती निवेश का बोझ कम हो रहा है. कम पूंजी में शुरू होने वाला यह व्यवसाय ग्रामीण परिवारों के लिए आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है.

प्राकृतिक परिस्थितियां दे रही अतिरिक्त फायदा

कोटा जिले में पर्याप्त जल संसाधन, प्राकृतिक हरियाली और विभिन्न प्रकार की फसलों की उपलब्धता मधुमक्खियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है. फूलों और फसलों से मिलने वाला पराग और रस शहद उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यही कारण है कि यहां मधुमक्खी पालन का विस्तार लगातार हो रहा है.

शहद के साथ बी कॉलोनी बिक्री से भी बढ़ रही आय

स्थानीय किसान अब केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं हैं. वे मधुमक्खियों की कॉलोनियां तैयार कर अन्य किसानों और व्यवसायियों को भी बेच रहे हैं. इससे आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित हो रहे हैं. बाजार में शुद्ध शहद और बी कॉलोनी की मांग बढ़ने से किसानों को बेहतर लाभ मिल रहा है.

सालाना 2 लाख से 20 लाख रुपये तक की आमदनी

मधुमक्खी पालन से जुड़े किसान कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. जानकारी के अनुसार कई काश्तकार इस व्यवसाय से सालाना 2 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक की शुद्ध आय अर्जित कर रहे हैं. यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्यवसाय के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है.

युवाओं के लिए बन रहा नया रोजगार विकल्प

मधुमक्खी पालन ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक प्रभावी माध्यम बन रहा है. कम जमीन या बिना जमीन वाले युवा भी इस व्यवसाय को शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं. बढ़ती मांग और सरकारी सहयोग के कारण यह क्षेत्र भविष्य में रोजगार और आय के नए अवसर प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण व्यवसाय माना जा रहा है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ और किसान

परियोजना अधिकारी डॉ. हरिप्रसाद मेघवाल का कहना है कि विश्वविद्यालय के सहयोग और सरकारी योजनाओं की मदद से किसान तकनीकी रूप से अधिक सक्षम हो रहे हैं. वहीं किसान मुकेश पंकज के अनुसार कम लागत में शुरू होने वाला यह काम उन्हें पारंपरिक खेती की तुलना में बेहतर रिटर्न दे रहा है. व्यवसायी जितेन्द्रकुमार मालव का मानना है कि शहद और बी कॉलोनी की बढ़ती मांग ने मधुमक्खी पालन को युवाओं के लिए एक बेहतरीन स्टार्टअप के रूप में स्थापित किया है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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