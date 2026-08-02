/102 डिग्री बुखार में भी बॉक्सर अरुंधति ने नहीं मानी हार, गोल्ड मेडल से सजा दिया राजस्थान का ताज

Kota News: स्कॉटलैंड ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में कोटा की बेटी ने इतिहास रच दिया है. बॉक्सर अरुंधति ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की 70 किलोग्राम भार वर्ग के बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ा दिया है. अरुंधति ने शनिवार को हुए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ी चेन्टल रीड को एक तरफ़ा शिकस्त दे दी. वहीं, अरुंधति की इस ऐतिहासिक जीत के बाद उसके परिवार में खुशी का माहौल है.

बड़ी बहन ने बताया अरुंधति को 102 डिग्री बुखार था

अरुंधति की बड़ी बहन डॉक्टर चारु लता ने बताया कि अरुंधति को 102 डिग्री बुखार था और वह खुद को काफी कमजोर भी महसूस कर रही थी लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, जिसका नतीजा है कि उसने भारत का गौरव विश्व में बड़ा दिया. अरुंधति का फाइनल मुकाबला शुरू होते ही पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना करने में लग गया. यहां तक की उनके पिता भी श्रीनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए हुए है और उन्होंने तीन दिन से उपवास रखा. परिवार के लोगों का कहना है कि अब अरुंधति के कोटा आने का इंतजार है.

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सीएम भजनलाल ने दी बधाई

सीएम भजनलाल शर्मा ने बधाई देते हुए लिखा कि 'राजस्थान की बेटी' अरुंधति चौधरी जी को ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 70 किग्रा मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! आपकी यह स्वर्णिम सफलता प्रदेश सहित पूरे देश को गौरवान्वित करने वाली है. आपका यह समर्पण और कड़ी मेहनत देश की युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है. आपके उज्ज्वल भविष्य और आगामी अभियानों के लिए हार्दिक मंगलकामनाएं!

आतिशबाजी कर मनाया गया जीत का जश्न

अरुंधति की ऐतिहासिक जीत के बाद कोटा में जश्न का माहौल है. ग्लासगो से आई इस सुनहरी खबर ने पूरे घर को जश्न में डुबो दिया. अरुंधति की इस शानदार जीत के साथ ही कोटा में उनके घर पर खुशी का माहौल छा गया. परिवार के सदस्यों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया, मिठाइयां बांटी और जोरदार आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया. सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पड़ोसी, दोस्त, खेल प्रेमी और पूरे शहर के लोगों ने भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व जताया. हर तरफ भारत माता की जय और अरुंधति चौधरी जिंदाबाद के नारों की गूंज सुनाई दी.

अरुंधति की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा के साथ-साथ खेलों में भी कोटा की बेटियां अब दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत का परचम लहरा रही हैं. उनकी यह जीत प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश की बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है. कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी का यह गोल्ड मेडल सिर्फ एक जीत नहीं, करोड़ों भारतीयों के सपनों और विश्वास की जीत है. आज पूरे देश को अपनी इस गोल्डन गर्ल पर गर्व हो रहा है.