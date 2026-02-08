Kota Building Collapse: कोटा शहर में एक तीन मंजिला इमारत अचानक ढह गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया. मलबे में दबने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए. घटना के समय इमारत में कई लोग मौजूद थे, और ढहने के बाद मलबे में कई लोगों के हाथ-पैर दिखाई दिए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. यह हादसा रात के समय हुआ, जिससे बचाव कार्य में काफी चुनौतियां आईं.



बचाव और राहत कार्य

हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. रात भर चले ऑपरेशन में सुबह 4 बजे तक मलबा हटाया गया और दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया. बचाव दल ने मशीनों और हाथों से काम किया. दो लोगों को मृत अवस्था में निकाला गया, जबकि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.



घायलों की स्थिति और इलाज

घायलों में से अधिकांश को कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति की जांच की जा रही है. कुछ गंभीर घायलों को निजी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, ज्यादातर घायलों में चोटें गंभीर हैं, लेकिन कई की हालत स्थिर बताई जा रही है.

प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी

हादसे के बाद प्रशासन के आला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और राहत कार्यों की निगरानी की. हालांकि, अब तक सरकार या प्रशासन की ओर से किसी आर्थिक सहायता, मुआवजे या अन्य राहत पैकेज की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.



हादसे का मुख्य कारण

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि छोटे भूखंड पर अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई थीं. इमारत की लोड वहन क्षमता (load bearing capacity) से ज्यादा वजन सहन करने के कारण ढह गई. निर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन न होने और पुरानी इमारत में बिना मजबूती के फ्लोर बढ़ाने को प्रमुख कारण माना जा रहा है. प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और ऐसी इमारतों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है.

