Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कोटा में रात के अंधेरे में बड़ा हादसा, तीन मंजिला इमारत ढहने से मची चीख-पुकार, मलबे में फंसे हाथ-पैर देख कांपी रूह, दो की मौत, 13 घायल

Kota Building Collapse Claims Two Lives: कोटा शहर में एक तीन मंजिला इमारत अचानक ढह गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया. मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घटना के दौरान मलबे में कई लोगों के हाथ-पैर दिखाई दिए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 08, 2026, 06:29 AM IST | Updated: Feb 08, 2026, 06:29 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी आ गई है, सूरज की तपिश बढ़ने से हो रही महसूस, सुबह-शाम की बची ठंड, जानें अपने शहर का हाल
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी आ गई है, सूरज की तपिश बढ़ने से हो रही महसूस, सुबह-शाम की बची ठंड, जानें अपने शहर का हाल

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं दही मिर्ची, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Rajasthani Dahi mirchi

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं दही मिर्ची, जानें रेसिपी और फायदे

अरे भाई! सोने-चांदी के फिर से बढ़ने लगे नखरे, दोनों के रेट में आया उछाल, जानिए बाजार का ताजा अपडेट
6 Photos
Jaipur gold silver rate

अरे भाई! सोने-चांदी के फिर से बढ़ने लगे नखरे, दोनों के रेट में आया उछाल, जानिए बाजार का ताजा अपडेट

राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी! 9 फरवरी से बदलेगा Weather का मिजाज
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी! 9 फरवरी से बदलेगा Weather का मिजाज

कोटा में रात के अंधेरे में बड़ा हादसा, तीन मंजिला इमारत ढहने से मची चीख-पुकार, मलबे में फंसे हाथ-पैर देख कांपी रूह, दो की मौत, 13 घायल

Kota Building Collapse: कोटा शहर में एक तीन मंजिला इमारत अचानक ढह गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया. मलबे में दबने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए. घटना के समय इमारत में कई लोग मौजूद थे, और ढहने के बाद मलबे में कई लोगों के हाथ-पैर दिखाई दिए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. यह हादसा रात के समय हुआ, जिससे बचाव कार्य में काफी चुनौतियां आईं.


बचाव और राहत कार्य
हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. रात भर चले ऑपरेशन में सुबह 4 बजे तक मलबा हटाया गया और दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया. बचाव दल ने मशीनों और हाथों से काम किया. दो लोगों को मृत अवस्था में निकाला गया, जबकि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.


घायलों की स्थिति और इलाज
घायलों में से अधिकांश को कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति की जांच की जा रही है. कुछ गंभीर घायलों को निजी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, ज्यादातर घायलों में चोटें गंभीर हैं, लेकिन कई की हालत स्थिर बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी
हादसे के बाद प्रशासन के आला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और राहत कार्यों की निगरानी की. हालांकि, अब तक सरकार या प्रशासन की ओर से किसी आर्थिक सहायता, मुआवजे या अन्य राहत पैकेज की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.


हादसे का मुख्य कारण
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि छोटे भूखंड पर अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई थीं. इमारत की लोड वहन क्षमता (load bearing capacity) से ज्यादा वजन सहन करने के कारण ढह गई. निर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन न होने और पुरानी इमारत में बिना मजबूती के फ्लोर बढ़ाने को प्रमुख कारण माना जा रहा है. प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और ऐसी इमारतों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंKota Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news