Kota Restaurant Building Collapses: कोटा में एक दुकान की थी अनुमति, नियमों को जूते की नोक पर रख बना डाली 3, अब परमिशन को लेकर एक दूसरे विभाग पर पल्ला झाड़ रहे अधिकारी

Kota Building Collapse News: कोटा के तलवंडी इलाके में ढही तीन मंजिला इमारत का मुख्य कारण छोटे भूखंड पर अतिरिक्त मंजिलें बनाना और लोड वहन क्षमता (load bearing capacity) से कहीं ज्यादा वजन डालना पाया गया है. इमारत का भूखंड सिर्फ 10×20 वर्गफुट (200 वर्गफुट) का था, जिस पर केवल एक दुकान बनाने की अनुमति थी. लेकिन मालिक ने नियम तोड़कर तीन मंजिला इमारत खड़ी कर दी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर दिल्ली नाम का रेस्टोरेंट चल रहा था. यह अवैध निर्माण ही हादसे की जड़ बना.

निगम ने रेगुलराइजेशन आवेदन खारिज किया था

जानकारी के अनुसार, इमारत मालिक ने कुछ दिन पहले ही नगर निगम में इस अवैध निर्माण को रेगुलर (कानूनी मान्यता) कराने के लिए आवेदन दिया था. लेकिन नगर निगम ने आवेदन को खारिज कर दिया था. इसके बावजूद निर्माण को नहीं रोका गया और रेस्टोरेंट चलता रहा. यह लापरवाही अब सवालों के घेरे में है.

पूरे इलाके की बिजली अभी तक बंद

हादसे के बाद सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र की बिजली सप्लाई अभी तक बंद कर दी गई है. इससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. लोग डर के साए में हैं कि कहीं पास की इमारतें भी न गिर जाएं.

नगर निगम ने शुरू की व्यापक जांच

नगर निगम अब इस हादसे की गहन जांच में जुट गया है. गिरने वाली इमारत के साथ ही पड़ोस की इमारतों की वैधता (legality) भी जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में छोटे भूखंडों पर बनी कई इमारतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिन इमारतों में नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, उन्हें ध्वस्त करने या जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

विभागों में एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप

भूखंड और निर्माण की परमिशन को लेकर विभिन्न विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं. नगर निगम का कहना है कि प्लॉट का साइज और उपयोग का नियम उनके दायरे में है, जबकि कुछ अधिकारी राजस्व विभाग या अन्य एजेंसियों पर पल्ला झाड़ रहे हैं. यह आपसी खींचतान अब हादसे के बाद और तेज हो गई है.

क्या होगा आगे?

यह हादसा कोटा में अनियोजित निर्माण, अवैध मंजिलें और नियमों की अनदेखी की समस्या को एक बार फिर उजागर करता है. नगर निगम ने वादा किया है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और पूरे शहर में ऐसी इमारतों की मैपिंग कर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इलाके में डर का माहौल है और लोग अपनी इमारतों की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं.

