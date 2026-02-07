Kota building collapse: कोटा कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में बिल्डिंग गिरने का मामला सामने आया है. बिल्डिंग में नॉनवेज रेस्टोरेंट चल रही थी. कोटा प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य चलाया.
Kota building collapse: कोटा कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में बिल्डिंग गिरने का मामला सामने आया है. बिल्डिंग में नॉनवेज रेस्टोरेंट चल रही थी. कोटा प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य चलाया. बिल्डिंग की चार दुकान गिरने की सूचना आ रही है. प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. संचालित दुकानों पर कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. मौके पर चीख और पुकार मची.
हालांकि मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. ओम बिरला के OSD राजीव दत्ता का कहना है कि एक की मौत हो गई है और दो से तीन मौत की आशंका जताई जा रही है. वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी एक मौत की पुष्टि की है.
एक युवक की मौत की पुष्टि हो चुकी है. करीब एक दर्जन दर्जन से अधिक लोगों की अभी भी फंसे होने की सूचना आ रही है. हालांकि राहत कार्य जारी है.
खबर अभी अपडेट हो रही है…
