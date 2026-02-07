Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में गिरी बिल्डिंग, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की एक मौत की पुष्टि

Kota building collapse: कोटा कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में बिल्डिंग गिरने का मामला सामने आया है. बिल्डिंग में नॉनवेज रेस्टोरेंट चल रही थी. कोटा प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य चलाया. 

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 07, 2026, 11:25 PM IST | Updated: Feb 07, 2026, 11:25 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं दही मिर्ची, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Rajasthani Dahi mirchi

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं दही मिर्ची, जानें रेसिपी और फायदे

अरे भाई! सोने-चांदी के फिर से बढ़ने लगे नखरे, दोनों के रेट में आया उछाल, जानिए बाजार का ताजा अपडेट
6 Photos
Jaipur gold silver rate

अरे भाई! सोने-चांदी के फिर से बढ़ने लगे नखरे, दोनों के रेट में आया उछाल, जानिए बाजार का ताजा अपडेट

राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी! 9 फरवरी से बदलेगा Weather का मिजाज
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी! 9 फरवरी से बदलेगा Weather का मिजाज

राजस्थान में मई से शुरू होने वाला है जनगणना का पहला चरण, इस नई तकनीक का होगा इस्तेमाल
7 Photos
Rajasthan Online Census

राजस्थान में मई से शुरू होने वाला है जनगणना का पहला चरण, इस नई तकनीक का होगा इस्तेमाल

कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में गिरी बिल्डिंग, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की एक मौत की पुष्टि

Kota building collapse: कोटा कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में बिल्डिंग गिरने का मामला सामने आया है. बिल्डिंग में नॉनवेज रेस्टोरेंट चल रही थी. कोटा प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य चलाया. बिल्डिंग की चार दुकान गिरने की सूचना आ रही है. प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. संचालित दुकानों पर कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. मौके पर चीख और पुकार मची.

हालांकि मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. ओम बिरला के OSD राजीव दत्ता का कहना है कि एक की मौत हो गई है और दो से तीन मौत की आशंका जताई जा रही है. वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी एक मौत की पुष्टि की है.

एक युवक की मौत की पुष्टि हो चुकी है. करीब एक दर्जन दर्जन से अधिक लोगों की अभी भी फंसे होने की सूचना आ रही है. हालांकि राहत कार्य जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खबर अभी अपडेट हो रही है…

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंKota Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news