कोटा में बेटा तो पहले ही खो दिया, अब पत्नी को बचाने की कोशिश में जुटा पति

Kota News : पश्चिम बंगाल से आया जेईई अभ्यर्थी अनारण्य कर्माकर की कोटा में हुए बिल्डिंग हादसे में जान गंवा चुका है. मां 16 दिन से अस्पताल में भर्ती है. पिता जीवन भरकर की कमाई पत्नी के इलाज में लगा रहे हैं, बोले - जो मेरे बेटे के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो.

pragati pant
Edited Bypragati pant
Reported ByRajandra Sharma
Published:Feb 25, 2026, 02:23 PM IST | Updated:Feb 25, 2026, 02:23 PM IST

Kota News : कोटा की चमकती कोचिंग इंडस्ट्री, ऊंची-ऊंची इमारतें और सफलता के बड़े-बड़े दावे… लेकिन 7 फरवरी की रात इंद्र विहार में तीन मंजिला रेस्टोरेंट ढहने से जो सच्चाई सामने आई, उसने इस चमक पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पश्चिम बंगाल से आया जेईई अभ्यर्थी अनारण्य कर्माकर अपनी मां सुदिप्ता के साथ खाना खाने गया था. लेकिन उस रात सपनो का शहर कोटा मौत का मंजर देखने वाला था.मलबे में दबकर अनारण्य की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां 16 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं.

सवाल यह है कि कोटा में हर साल लाखों छात्र आते हैं, करोड़ों का कारोबार करने वाली कोचिंग संस्थाएं फल-फूल रही हैं, लेकिन छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जिस रेस्टोरेंट में हादसा हुआ, उसकी बिल्डिंग की जांच किसने की? क्या नगर प्रशासन ने कभी सुरक्षा मानकों की पड़ताल की? हादसे के बाद भी अब तक किसी बड़े स्तर पर जवाबदेही तय नहीं हुई.

सुदिप्ता की हालत गंभीर है. संक्रमण के कारण उनका एक पैर काटना पड़ा. परिवार अब तक 8 लाख रुपये खर्च कर चुका है. अभिजीत कर्माकर, जो शिक्षा विभाग से रिटायर हैं, अपनी जीवनभर की बचत इलाज में झोंक चुके हैं. बेटी ने पढ़ाई छोड़ दी है और मां की सेवा में लगी है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस कोचिंग नगरी में अरबों का कारोबार होता है, वहां से अब तक परिवार को कोई ठोस आर्थिक मदद नहीं मिली.

कोटा के न किसी बड़े कोचिंग संस्थान ने खुलकर जिम्मेदारी ली, न प्रशासन ने राहत की ठोस घोषणा की.

कोटा में हर साल सफलता के पोस्टर लगते हैं, टॉपर्स के चेहरे चमकते हैं, लेकिन जब कोई छात्र हादसे का शिकार होता है तो सिस्टम चुप क्यों हो जाता है ? क्या छात्रों को सिर्फ रिजल्ट और रैंक तक सीमित समझा जाता है ? उनकी सुरक्षा, उनके परिवारों का दर्द—क्या वह किसी की प्राथमिकता नहीं ?

यह हादसा सिर्फ एक बिल्डिंग के गिरने का मामला नहीं है, यह उस सिस्टम पर सवाल है जो छात्रों को सपने तो दिखाता है, लेकिन उनकी सुरक्षा और संकट की घड़ी में साथ खड़ा नहीं दिखता.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

