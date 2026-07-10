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रंग लाई ओम बिरला की पहल, कोटा-बूंदी के किसानों को MP से मिलेगा सिंचाई का पानी

Kota News: कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के बाद मध्यप्रदेश सरकार गांधी सागर से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने को तैयार हो गई है. पानी राणा प्रताप बांध के जरिए नहरों तक पहुंचेगा. साथ ही किसानों को मिलने वाली बिजली 4 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दी गई है.
 

Edited bySandhya YadavReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 10, 2026, 04:19 PM|Updated: Jul 10, 2026, 04:19 PM
रंग लाई ओम बिरला की पहल, कोटा-बूंदी के किसानों को MP से मिलेगा सिंचाई का पानी
Image Credit: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: कोटा दौरे पर मौजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल से कोटा और बूंदी के किसानों को बड़ी राहत मिली है. उनके निर्देश के बाद पहली बार मध्यप्रदेश सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, जिससे दोनों जिलों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा.

मध्यप्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि क्षेत्र में कम बारिश होने के कारण किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था. इस समस्या को देखते हुए उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की.

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बातचीत के बाद समाधान निकाला गया, जिसके तहत मध्यप्रदेश सरकार गांधी सागर बांध से पानी छोड़ने के लिए तैयार हो गई है. यह पानी पहले राणा प्रताप बांध तक पहुंचेगा और उसके बाद नहरों के जरिए किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा.

किसानों ने जताया आभार
फैसले के बाद बड़ी संख्या में किसान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने उनके कैंप कार्यालय पहुंचे. किसानों ने सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की पहल पर उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त किया.

किसानों का कहना है कि बारिश कम होने से फसलों पर असर पड़ने की आशंका थी. ऐसे समय में सिंचाई के लिए पानी मिलने से खेती को राहत मिलेगी.

बिजली आपूर्ति में भी मिली राहत
ओम बिरला ने बताया कि सिंचाई के साथ-साथ किसानों की बिजली से जुड़ी समस्या पर भी ध्यान दिया गया है. उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में किसानों को पहले केवल 4 घंटे बिजली मिलती थी, वहां अब बिजली आपूर्ति बढ़ाकर 6 घंटे कर दी गई है. इससे किसानों को खेतों में सिंचाई करने में पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिलेगी.

खेती को मिलेगा फायदा
कम बारिश के कारण इस बार किसानों के सामने सिंचाई की चुनौती बढ़ गई थी. अब गांधी सागर से पानी छोड़े जाने और बिजली आपूर्ति बढ़ने से कोटा और बूंदी के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है. इससे फसलों की सिंचाई आसान होगी और खेती का काम भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगा.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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