Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /कांग्रेस पूर्व उपजिला प्रमुख का VIDEO वायरल, शादी समारोह में 12 बोर बंदूक से किए फायर

कांग्रेस पूर्व उपजिला प्रमुख का VIDEO वायरल, शादी समारोह में 12 बोर बंदूक से किए फायर

Kota News: कोटा के नान्ता थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हुए हवाई फायरिंग के वीडियो ने पुलिस प्रशासन में हलचल मचा दी है. वायरल वीडियो में बड़गांव निवासी और कांग्रेस से जुड़े रहे सत्येंद्र मीणा 12 बोर बंदूक से दो राउंड हवाई फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं. 

Edited bySneha AggarwalReported by Rajendra Sharma
Published: May 24, 2026, 05:03 PM|Updated: May 24, 2026, 05:03 PM
कांग्रेस पूर्व उपजिला प्रमुख का VIDEO वायरल, शादी समारोह में 12 बोर बंदूक से किए फायर
Image Credit: Kota News

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर के नान्ता थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हुए हवाई फायरिंग के वीडियो ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है. वायरल वीडियो में बड़गांव निवासी सत्येंद्र मीणा 12 बोर बंदूक से दो राउंड हवाई फायरिंग करता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद नान्ता थाना पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई.

पुलिस टीम सत्येंद्र मीणा के घर भी पहुंची, लेकिन वह मौके पर नहीं मिला. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वायरल वीडियो हाल का नहीं बल्कि पुराना बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, यह वीडियो बूंदी जिले में आयोजित एक शादी समारोह का है, जहां सत्येंद्र मीणा ने हवाई फायरिंग की थी. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि ज़ी राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बूंदी में उप जिला प्रमुख

सत्येंद्र मीणा कांग्रेस पार्टी से बूंदी में उप जिला प्रमुख रह चुका है. वहीं, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, वह नान्ता थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. कोटा सिटी पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच करवाई गई है और शुरुआती जांच में यह पुराना वीडियो सामने आया है. उन्होंने कहा कि शादी समारोह में हवाई फायरिंग किए जाने की पुष्टि हुई है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पाबंद कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन

एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है.
वहीं, नान्ता थाने के एसआई घमंडी लाल मीणा ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस टीम आरोपी के घर पहुंची थी लेकिन वह नहीं मिला. फिलहाल थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में फायरिंग की कोई घटना सामने नहीं आई है. पुलिस का कहना है कि सत्येंद्र मीणा के सामने आने के बाद पूरे मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:जयपुर के इस इलाके पर बड़ा खतरा! 2200 करोड़ की जमीन पर चली 16 JCB

ट्रेंडिंग न्यूज़

बंदरों की फौज पर भारी पड़ जाता है ये सेम दिखने वाला जानवर, जंगल में एंट्री होते ही मच जाती है भगदड़!

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हीटवेव को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

जयपुर, दौसा, बीकानेर, सीकर समेत इन 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

राजस्थान में कितने रुपये लीटर बिक रहा पेट्रोल-डीजल, एक क्लिक में जानें अपने शहर का रेट

Rajasthan Schools: अब 22 नहीं 29 जून से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग से बड़ी खबर

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में कब होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री, धधकती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत?

मानसून में राजस्थान की 5 छुपी हुई खूबसूरत जगहें, जीत लेंगी आपका दिल

जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर नहीं... राजस्थान का ये जिला है सबसे गर्म

Gold-Silver Price : राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में गिरावट

अल नीनो और रिकॉर्ड तोड़ता तापमान...जानिए क्यों भयंकर गर्मी दिला रही है 'छप्पनिया अकाल' की याद?

126 साल पहले जब राजस्थान ने देखा था भयावह सूखा, ‘छप्पनिया अकाल’ में पेड़ों की छाल बन गई थी जीवन का सहारा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थानी भाषा की घणी समझ रखते हैं? तो एक बार में बताइए इस कहावत का असली अर्थ

झोलाछाप डॉक्टर ने छीन लिया 4 बच्चों की सिर से मां का साया, कमजोरी की शिकायत पर चढ़ाया था ग्लूकोज

दिखावे की जिंदगी जीने वालों को बड़ी सीख देती है ये राजस्थानी कहावत! मतलब बताओ तो जानें

जोधपुर में रात 8 बजे बाद शराब बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी रिपोर्ट

क्या आप जानते हैं राजस्थान में यहां मिलता है रेगिस्तान का 'सफेद सोना'?

सराफा बाजार में सुनामी, सोना-चांदी के भाव उड़े आसमान पर! जानें आज के ताजा रेट

क्या आप जानते हैं जयपुर का वो मार्केट जहां सस्ती मिलती हैं ट्रेंडी कुर्तियां?

भीलवाड़ा में स्टाम्प पेपर पर 6 लाख में बिकी 13 साल की मासूम, 7 साल बाद चंगुल से भागकर खोली पोल!

‘टॉफी राजनीति’ से बाहर नहीं निकल पाए राहुल गांधी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला

बरसेंगे बादल, कड़केगी बिजली! जयपुर-भरतपुर समेत 16 जिलों में गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश का अलर्ट जारी

जोधपुर की बेटी चित्रांगदा सिंह का ब्यूटी सीक्रेट, रोज पीती हैं जीरा पानी

दुनिया मानती थी सबसे गर्म, पर आंकड़ों ने चौंकाया! जानिए क्यों झुलसते तापमान के बाद भी इस लिस्ट में पिछड़ गया राजस्थान

कपासन में रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे, 6 लोग गंभीर घायल

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! शिक्षा विभाग के प्रमोशन नियमों पर लगी मुहर, 28 याचिकाएं खारिज

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

क्या तरबूज और भुट्टे ने कर दिखाया कमाल ? अलवर के जितेंद्र ने एशियाई रजत पदक जीता

पति ने बच्चे के सामने किया बर्बर व्यवहार… गैस चालू कर किया कमरे में बंद, फिर पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

कोटपूतली होटल हाईवे किंग के किचन में मिली गंदगी देख दंग रह गई टीम! दही में तैरती मिली मक्खियां

Rajasthan weather update: बीकानेर, चूरू समेत 4 जिलों में बदलने वाला है मौसम, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

JJM में 2 साल बाद खत्म होगा बजट का सूखा, केंद्र सरकार एक हफ्ते में जारी कर सकती है 1000 करोड़

Tags:
Rajasthan Crime
Kota news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आवाजें सुनाई देना और हर वक्त डर लगना को ना करें इग्नोर, वरना पड़ सकता है भारी!

आवाजें सुनाई देना और हर वक्त डर लगना को ना करें इग्नोर, वरना पड़ सकता है भारी!

Karauli News
2

कांग्रेस पूर्व उपजिला प्रमुख का VIDEO वायरल, शादी समारोह में 12 बोर बंदूक से किए फायर

Rajasthan Crime
3

जयपुर के इस इलाके पर बड़ा खतरा! 2200 करोड़ की जमीन पर चली 16 JCB

Jaipur news
4

युवक पर जानलेवा हमले से भीनमाल में बढ़ी चिंता, पूर्व विधायक पूराराम चौधरी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

Jalore News
5

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

Rajasthan Weather