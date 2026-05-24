/कांग्रेस पूर्व उपजिला प्रमुख का VIDEO वायरल, शादी समारोह में 12 बोर बंदूक से किए फायर

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर के नान्ता थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हुए हवाई फायरिंग के वीडियो ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है. वायरल वीडियो में बड़गांव निवासी सत्येंद्र मीणा 12 बोर बंदूक से दो राउंड हवाई फायरिंग करता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद नान्ता थाना पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई.

पुलिस टीम सत्येंद्र मीणा के घर भी पहुंची, लेकिन वह मौके पर नहीं मिला. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वायरल वीडियो हाल का नहीं बल्कि पुराना बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, यह वीडियो बूंदी जिले में आयोजित एक शादी समारोह का है, जहां सत्येंद्र मीणा ने हवाई फायरिंग की थी. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि ज़ी राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

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बूंदी में उप जिला प्रमुख

सत्येंद्र मीणा कांग्रेस पार्टी से बूंदी में उप जिला प्रमुख रह चुका है. वहीं, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, वह नान्ता थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. कोटा सिटी पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच करवाई गई है और शुरुआती जांच में यह पुराना वीडियो सामने आया है. उन्होंने कहा कि शादी समारोह में हवाई फायरिंग किए जाने की पुष्टि हुई है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पाबंद कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन

एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है.

वहीं, नान्ता थाने के एसआई घमंडी लाल मीणा ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस टीम आरोपी के घर पहुंची थी लेकिन वह नहीं मिला. फिलहाल थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में फायरिंग की कोई घटना सामने नहीं आई है. पुलिस का कहना है कि सत्येंद्र मीणा के सामने आने के बाद पूरे मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.