Rajasthan News: कोटा-बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी, राजस्थान को मोदी सरकार ने दी 1507 करोड़ की सौगात

Rajasthan News : कोटा-बूंदी को बड़ी सौगात! केंद्रीय कैबिनेट ने 1507 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी दी. हाड़ौती क्षेत्र में विकास को मिलेगी नई उड़ान. टेंडर प्रक्रिया शुरू, जल्द होगा निर्माण. 
 

Published: Aug 19, 2025, 16:30 IST | Updated: Aug 19, 2025, 16:30 IST

Rajasthan News: कोटा-बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी, राजस्थान को मोदी सरकार ने दी 1507 करोड़ की सौगात

Rajasthan News: केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान के कोटा-बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिससे हाड़ौती क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है. इस परियोजना की अनुमानित लागत 1507 करोड़ रुपये है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, और निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है. कोटा-बूंदी के लिए लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग उठ रही थी, जिसे अब पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.


यह एयरपोर्ट क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन और कोचिंग उद्योग को बढ़ावा देगा. केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आश्वासन दिया कि टेंडर प्रक्रिया तीन महीनों में पूरी हो जाएगी. शंभूपुरा में हाई टेंशन लाइन शिफ्टिंग की बाधा भी हल हो चुकी है, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी. इस परियोजना से कोटा-बूंदी के आर्थिक विकास को नई गति मिलने और स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है.


खबर अपदे तकी जा रही है...

