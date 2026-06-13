/2000 KM पीछा कर पुलिस ने पकड़े चंद्रेसल मठ महंत देवानंद के कातिल, महाराष्ट्र में हुई गिरफ्तारी

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के बहुचर्चित चंद्रेसल मठ महंत देवानंद हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हत्या में शामिल दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही साजिश में शामिल एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत किशोर को निरुद्ध किया गया है.

पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी महाराष्ट्र और गोवा भागने की फिराक में थे, लेकिन विशेष पुलिस टीम ने करीब 2000 किलोमीटर तक पीछा कर महाराष्ट्र के ढौंड रेलवे स्टेशन के पास जीआरपी और स्थानीय पुलिस की मदद से उन्हें पकड़ लिया.

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जांच में सामने आया कि मुख्य साजिशकर्ता संतोष राय ने पैसों के लालच में आदित्य वर्मा को महंत देवानंद की हत्या की सुपारी दी थी. इसके बाद आदित्य ने अंकित बैरवा, पुष्पेंद्र सिंह उर्फ प्रिंस और एक नाबालिग साथी को साथ लेकर 5 जून की रात दो मोटरसाइकिलों से चंद्रेसल मठ पहुंचकर सो रहे महंत पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया और फरार हो गए.

पुलिस ने बताया कि आदित्य की पत्नी मीकल जॉर्ज भी साजिश का हिस्सा थी, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया. इससे पहले मुख्य साजिशकर्ता संतोष राय और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका था. अब तक इस मामले में कुल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी और एक किशोर को निरुद्ध किया जा चुका है. पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

बता दें कि 5 जून 2026 की रात को बोरखेड़ा क्षेत्र स्थित चंद्रेसल मठ में महंत देवानंद महाराज पर धारदार हथियारों से हमला किया गया. हमलावर देर रात मठ में घुसे और दूसरे महंत को कमरे में बंद कर दिया ताकि वे मदद नहीं कर सकें. इसके बाद देवानंद महाराज पर ताबड़तोड़ वार किए गए. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, उनके शरीर पर 26 से अधिक घाव मिले थे.

वहीं, हत्या की खबर फैलते ही संत समाज और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. कई संतों और संगठनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया. अंतिम संस्कार को लेकर भी विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस पर जल्द खुलासा करने का दबाव बढ़ गया.

जांच के दौरान पुलिस को मठ के ट्रस्ट, गद्दी और संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के सुराग मिले. पुलिस के अनुसार चंद्रेसल मठ से जुड़ी करीब 750 बीघा जमीन और करोड़ों रुपये की संपत्ति इस साजिश का मुख्य कारण बनी. जांच में सामने आया कि कुछ लोगों ने मठ और उसकी संपत्ति पर नियंत्रण हासिल करने के लिए हत्या की योजना बनाई थी.