Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /2000 KM पीछा कर पुलिस ने पकड़े चंद्रेसल मठ महंत देवानंद के कातिल, महाराष्ट्र में हुई गिरफ्तारी

2000 KM पीछा कर पुलिस ने पकड़े चंद्रेसल मठ महंत देवानंद के कातिल, महाराष्ट्र में हुई गिरफ्तारी

Kota News: कोटा के बहुचर्चित चंद्रेसल मठ महंत देवानंद हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. हत्या में शामिल दो फरार आरोपियों और साजिश में शामिल एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है.
 

Edited bySneha AggarwalReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 13, 2026, 07:29 PM|Updated: Jun 13, 2026, 07:29 PM
2000 KM पीछा कर पुलिस ने पकड़े चंद्रेसल मठ महंत देवानंद के कातिल, महाराष्ट्र में हुई गिरफ्तारी
Image Credit: Kota News

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के बहुचर्चित चंद्रेसल मठ महंत देवानंद हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हत्या में शामिल दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही साजिश में शामिल एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत किशोर को निरुद्ध किया गया है.

पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी महाराष्ट्र और गोवा भागने की फिराक में थे, लेकिन विशेष पुलिस टीम ने करीब 2000 किलोमीटर तक पीछा कर महाराष्ट्र के ढौंड रेलवे स्टेशन के पास जीआरपी और स्थानीय पुलिस की मदद से उन्हें पकड़ लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में सामने आया कि मुख्य साजिशकर्ता संतोष राय ने पैसों के लालच में आदित्य वर्मा को महंत देवानंद की हत्या की सुपारी दी थी. इसके बाद आदित्य ने अंकित बैरवा, पुष्पेंद्र सिंह उर्फ प्रिंस और एक नाबालिग साथी को साथ लेकर 5 जून की रात दो मोटरसाइकिलों से चंद्रेसल मठ पहुंचकर सो रहे महंत पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया और फरार हो गए.

पुलिस ने बताया कि आदित्य की पत्नी मीकल जॉर्ज भी साजिश का हिस्सा थी, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया. इससे पहले मुख्य साजिशकर्ता संतोष राय और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका था. अब तक इस मामले में कुल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी और एक किशोर को निरुद्ध किया जा चुका है. पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

बता दें कि 5 जून 2026 की रात को बोरखेड़ा क्षेत्र स्थित चंद्रेसल मठ में महंत देवानंद महाराज पर धारदार हथियारों से हमला किया गया. हमलावर देर रात मठ में घुसे और दूसरे महंत को कमरे में बंद कर दिया ताकि वे मदद नहीं कर सकें. इसके बाद देवानंद महाराज पर ताबड़तोड़ वार किए गए. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, उनके शरीर पर 26 से अधिक घाव मिले थे.

वहीं, हत्या की खबर फैलते ही संत समाज और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. कई संतों और संगठनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया. अंतिम संस्कार को लेकर भी विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस पर जल्द खुलासा करने का दबाव बढ़ गया.

जांच के दौरान पुलिस को मठ के ट्रस्ट, गद्दी और संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के सुराग मिले. पुलिस के अनुसार चंद्रेसल मठ से जुड़ी करीब 750 बीघा जमीन और करोड़ों रुपये की संपत्ति इस साजिश का मुख्य कारण बनी. जांच में सामने आया कि कुछ लोगों ने मठ और उसकी संपत्ति पर नियंत्रण हासिल करने के लिए हत्या की योजना बनाई थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Dungarpur: बुजुर्ग से हुई 20 तोला वजनी चांदी का कड़े की लूट, मुख्य आरोपी गुजरात से गिरफ्तार

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

चिलचिलाती गर्मी में पिएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक, शरीर में दिन भर रहेगा ठंडक का एहसास!

Rajasthan News: नहीं रही राजस्थान की शान मांड गायिका गवरी देवी, 98 की उम्र में छोड़ी दुनिया, जानें सफर

Rajasthan News: प्रतापगढ़ में होटल-लॉज पर पुलिस की सख्ती, बिना ऑनलाइन एंट्री ठहराया तो होगी कार्रवाई

19 दिन में 2.28 करोड़ का खेल! बीकानेर पुलिस ने दबोचा साइबर ठगी गैंग का बड़ा खिलाड़ी

दीपक सुसाइड केस में बड़ा मोड़! प्रशासन ने मानी कई मांगें, आंदोलन खत्म होने के आसार

राजस्थान का ये इलाका बना जन्नत! पहली बारिश के बाद बूंदी की खूबसूरती ने जीता दिल

थानेदार ने मुझे कपड़े उतरवाकर पीटा! मोबाइल के साथ चांदी का कड़ा उतरवाया, युवक ने SHO पर लगाया थर्ड डिग्री टॉर्चर का आरोप

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान के 6 जिलों में तेज आंधी-बारिश को लेकर चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

राजस्थान के इन जिलों में आज बरसेगी इंद्रदेव की कृपा! आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

कौन है, जो शिक्षक से बने विधायक, जयकृष्ण पटेल अब SOG के रडार पर, फर्जी BA डिग्री की जांच शुरू

फर्जी डिग्री रैकेट में 25 यूनिवर्सिटी रडार पर, SOG का बड़ा खुलासा

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 23 जिले, भयंकर आंधी तूफान के साथ तबियत से बरसेंगे काले बादल

अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर जानलेवा हमला, कांस्टेबल गंभीर घायल, पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा

Rajasthan News: जयपुर में हथियारबंद बदमाशों की दस्तक, CCTV में कैद ‘कच्छा-बनियान गिरोह’ जैसे चोर, इलाके में दहशत

Kota Weather Update: सावधान! गिरगिट की तरह बदलेगा कोटा का मौसम, भयंकर बारिश के साथ आंधी-तूफान करने वाला है अटैक

सोना-चांदी ने भरी उड़ान, सराफा बाजार में दामों ने लगाई जबरदस्त छलांग! जानें ताजा भाव

Rajasthan में मौसम का डबल अटैक, एक तरफ जैसलमेर में 44.2°C की तपिश, दूसरी तरफ 20 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट

दौसा में दो मौतों से मचा हड़कंप! जूनियर अकाउंटेंट की मौत के 24 घंटे बाद उप कोषाधिकारी ने क्यों दी जान?

भीगता रहेगा राजस्थान, मौसम ने बदला अपना मिजाज! जयपुर-कोटा समेत कई जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में तूफान, तेजी के साथ इस रेट मिलेगा सोना-चांदी

Sikar: खाटूश्यामजी तोरणद्वार हमला मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी को भगाने-मुखबिरी करने वाला सहयोगी सुभाष बिदावत गिरफ्तार

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में कब आएगा मानसून, मौसम विभाग ने दिए बड़े संकेत?

Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग

पहले बेटे के हत्यारों को अरेस्ट करो, तभी डेड बॉडी लेंगे... जानें क्यों कर दी गई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या

Rajasthan: रामदेवरा पहुंचे नव नियुक्त DSP बुद्धाराम बिश्नोई, बाबा रामदेव की समाधि के किए दर्शन, बोले- लपका गिरी करने वालों पर कशेंगे नकेल

संविदा नर्सिंगकर्मी सुसाइड केस में नया विवाद, यूनियन बोली- हमारी सहमति के बिना हुआ समझौता, पुलिस-प्रशासन पर जबरन का आरोप!

इन जिलों में शाम तक बिगड़ेगा मौसम! आंधी-वज्रपात की भी चेतावनी

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

कोटा के संत हत्याकांड में नया मोड़, मठ की 700 बीघा जमीन और करोड़ों की रकम पर थी नजर!

राजस्थान में दोपहर 12 बजे अचानक बढ़े गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट

प्रतापगढ़ शराब कांड में बड़ा एक्शन, दो पुलिसकर्मी निलंबित, जांच में खुल सकते हैं और राज

Rajasthan News: कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की विशेष स्क्रीनिंग में CM भजनलाल शर्मा शामिल, नर्सिंग कर्मियों का किया सम्मान

चंद्रेसल मठ महंत हत्याकांड का खुलासा, करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए रची गई थी साजिश

कौन है EO अनीता कुशवाह, जिन्हें विधायक ऋतु बनावत से बहस के बाद कर दिया गया सस्पेंड

Jhunjhunu: जमीन का सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम के सामने 2 घंटे तक हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, महिला बेहोश

TAGS:
Rajasthan crime
Kota News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Dungarpur: बुजुर्ग से हुई 20 तोला वजनी चांदी का कड़े की लूट, मुख्य आरोपी गुजरात से गिरफ्तार
Rajasthan crime
2
Dungarpur news
3
Jaipur news
4
Churu News
5
Sikar News