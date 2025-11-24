कोटा का चेचट बना पंचायत समिति मुख्यालय, BJP कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न

Kota News: जिले के ग्रामीणों के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ. प्रदेश सरकार ने लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए चेचट तहसील को नई पंचायत समिति मुख्यालय घोषित कर दिया. घोषणा होते ही पूरे कस्बे में उत्साह का माहौल बन गया और लोगों ने जमकर जश्न मनाया.

बस स्टैंड पर आतिशबाजी, कार्यकर्ताओं में उत्साह

सूचना मिलते ही चेचट कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर कार्यकर्ता और ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए. लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया, एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर शुभकामनाएं दीं. क्षेत्र में लंबे समय से पंचायत समिति की मांग कर रहे लोगों ने कहा कि यह निर्णय उनके लिए ऐतिहासिक पल है.

ग्रामीणों को मिलेगा बड़ा लाभ

नई पंचायत समिति बनने से चेचट और आसपास के गांवों के किसानों और ग्रामीणों को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा. अब उन्हें विभिन्न पंचायत संबंधी कार्यों के लिए खैराबाद नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और पैसे की बचत होगी. स्थानीय स्तर पर काम होने से प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी तेज़ होंगी.

लंबे समय से चल रही थी मांग

भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर महात्मा ने बताया कि चेचट क्षेत्र के लोग कई वर्षों से यहां अलग पंचायत समिति बनाए जाने की मांग कर रहे थे. कई बार ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई. महात्मा ने कहा कि यह निर्णय क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करता है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्षेत्र को एक बड़ी सौगात दी है.

क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई गति

स्थानीय कार्यकर्ताओं का मानना है कि पंचायत समिति बनने से न केवल विकास कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि प्रशासन में पारदर्शिता भी बढ़ेगी. अब स्थानीय समस्याओं को गांव के पास ही समाधान मिल सकेगा, जिससे आम जनता को त्वरित लाभ मिलेगा.

जल्द शुरू हो सकते हैं प्रशासनिक कार्य

सरकार की घोषणा के बाद अब जल्द ही नई पंचायत समिति के लिए भवन, स्टाफ और संसाधन उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी. ग्रामीणों की उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में चेचट में प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा.

