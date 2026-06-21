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कोटा में जहरीले जीव के काटने से 2 वर्षीय मासूम की मौत, झाड़ फूंक में समय गंवाने से बिगड़ी हालत

Kota News: कोटा के रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में 2 वर्षीय मासूम की जहरीले जीव के काटने से मौत हो गई. परिजन पहले झाड़ फूंक के लिए ले गए, बाद में अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 

Edited bySandhya YadavReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 21, 2026, 08:28 AM|Updated: Jun 21, 2026, 08:28 AM
कोटा में जहरीले जीव के काटने से 2 वर्षीय मासूम की मौत, झाड़ फूंक में समय गंवाने से बिगड़ी हालत
Image Credit: Kota News

Kota News: कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक बेहद दुखद घटना सामने आई, जहां जहरीले जीव के काटने से एक दो वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बच्चे को किसी अज्ञात सांप या जहरीले कीड़े ने काट लिया था, जिसके बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ गई.

घर के बाहर खेलते समय हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार रेलवे कॉलोनी के पास नहर किनारे बनी टापरी में रहने वाले दौलत सिंह का दो वर्षीय पुत्र कालू शनिवार सुबह करीब 7 बजे घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान अचानक किसी जहरीले जीव ने उसके दाएं हाथ पर काट लिया. परिजनों को शुरुआत में घटना की गंभीरता का अंदाजा नहीं लग सका.

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कुछ ही समय बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश हो गया. मासूम की हालत खराब होते देख परिजनों में चिंता बढ़ गई, लेकिन समय पर चिकित्सकीय उपचार नहीं मिल पाने से स्थिति और गंभीर हो गई.

अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक का सहारा
परिजनों ने बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के बजाय पहले झाड़ फूंक और पारंपरिक उपचार के लिए देवी देवताओं के स्थान पर ले जाने का प्रयास किया. इस दौरान काफी समय निकल गया. जब बच्चे की हालत अत्यधिक नाजुक हो गई, तब उसे उपचार के लिए न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने बच्चे की जांच की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आपात स्थिति में समय पर चिकित्सा सुविधा तक पहुंचना कितना महत्वपूर्ण है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला
मृतक के पिता दौलत सिंह ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उनके बेटे की मौत सांप या किसी जहरीले कीड़े के काटने से हुई है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें किसी व्यक्ति पर कोई संदेह नहीं है.

रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने मामले में मर्ग दर्ज कर लिया है. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया.

मामले की जांच जारी
पुलिस के अनुसार पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे को किस प्रकार के जहरीले जीव ने काटा था. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में सांप और अन्य जहरीले जीवों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, ऐसे में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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