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कोटा में दिल दहला देने वाली वारदात! अपहरण कर रेलकर्मी के बच्चे की बेरहमी से हत्या

Kota Crime News: कोटा में रेलवे कर्मचारी के 10 वर्षीय बेटे मयंक का अपहरण कर हत्या कर दी गई. पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर एक आरोपी को पकड़ा, जिसने शव को सोगरिया की झाड़ियों में फेंकने की बात कबूल की.
 

Edited bySandhya YadavReported by Rajendra Sharma
Published: May 27, 2026, 08:43 AM|Updated: May 27, 2026, 08:43 AM
कोटा में दिल दहला देने वाली वारदात! अपहरण कर रेलकर्मी के बच्चे की बेरहमी से हत्या
Image Credit: Kota Crime News

Kota Crime News: कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक रेलवे कर्मचारी के 10 वर्षीय बेटे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई. मामले का खुलासा होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद बच्चे का शव बरामद किया गया.

खेलने निकला था मासूम मयंक
जानकारी के अनुसार रेलवे वर्कशॉप बॉडी रिपेयर शॉप में फिटर पद पर कार्यरत अमर सिंह मीणा अपने परिवार के साथ नई बस्ती सोगरिया पेट्रोल पंप के पीछे किराए के मकान में रहते हैं. उनका 10 वर्षीय बेटा मयंक सोमवार शाम करीब 5 बजे साइकिल लेकर खेलने के लिए घर से निकला था.

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काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई. परिवार और आसपास के लोगों ने देर रात तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा. इसके बाद पिता अमर सिंह मीणा ने रेलवे कॉलोनी थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई.

सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई और बच्चे की तलाश शुरू की गई. जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में एक युवक मयंक को अपने साथ ले जाता दिखाई दिया.

इसके आधार पर पुलिस ने युवक की पहचान कर उसे हिरासत में लिया. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक पूनम कॉलोनी स्थित लेबर चौराहे के पास रहता है. पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लेकर आई.

पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म
शुरुआत में युवक लगातार मयंक को अपने साथ ले जाने से इनकार करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद वह टूट गया. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने मयंक की हत्या कर शव को सोगरिया इलाके के पास झाड़ियों में फेंक दिया. सूचना मिलते ही पुलिस आरोपी को साथ लेकर मौके पर पहुंची और देर रात बच्चे का शव बरामद किया गया.

क्षत-विक्षत हालत में मिला शव
पुलिस के अनुसार मयंक का शव बेहद खराब हालत में मिला. शव रातभर खुले में पड़ा रहने के कारण आवारा कुत्तों ने उसे कई जगह से नोच लिया था. यह दृश्य बेहद दर्दनाक था और मौके पर मौजूद लोग भी भावुक हो गए.

पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी
बच्चे के अपहरण और हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और फोरेंसिक विशेषज्ञ पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. रात देर तक पुलिस मामले की जांच में जुटी रही. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के नाम और हत्या के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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