/कोटा में दिल दहला देने वाली वारदात! अपहरण कर रेलकर्मी के बच्चे की बेरहमी से हत्या

Kota Crime News: कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक रेलवे कर्मचारी के 10 वर्षीय बेटे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई. मामले का खुलासा होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद बच्चे का शव बरामद किया गया.

खेलने निकला था मासूम मयंक

जानकारी के अनुसार रेलवे वर्कशॉप बॉडी रिपेयर शॉप में फिटर पद पर कार्यरत अमर सिंह मीणा अपने परिवार के साथ नई बस्ती सोगरिया पेट्रोल पंप के पीछे किराए के मकान में रहते हैं. उनका 10 वर्षीय बेटा मयंक सोमवार शाम करीब 5 बजे साइकिल लेकर खेलने के लिए घर से निकला था.

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काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई. परिवार और आसपास के लोगों ने देर रात तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा. इसके बाद पिता अमर सिंह मीणा ने रेलवे कॉलोनी थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई.

सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई और बच्चे की तलाश शुरू की गई. जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में एक युवक मयंक को अपने साथ ले जाता दिखाई दिया.

इसके आधार पर पुलिस ने युवक की पहचान कर उसे हिरासत में लिया. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक पूनम कॉलोनी स्थित लेबर चौराहे के पास रहता है. पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लेकर आई.

पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म

शुरुआत में युवक लगातार मयंक को अपने साथ ले जाने से इनकार करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद वह टूट गया. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने मयंक की हत्या कर शव को सोगरिया इलाके के पास झाड़ियों में फेंक दिया. सूचना मिलते ही पुलिस आरोपी को साथ लेकर मौके पर पहुंची और देर रात बच्चे का शव बरामद किया गया.

क्षत-विक्षत हालत में मिला शव

पुलिस के अनुसार मयंक का शव बेहद खराब हालत में मिला. शव रातभर खुले में पड़ा रहने के कारण आवारा कुत्तों ने उसे कई जगह से नोच लिया था. यह दृश्य बेहद दर्दनाक था और मौके पर मौजूद लोग भी भावुक हो गए.

पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी

बच्चे के अपहरण और हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और फोरेंसिक विशेषज्ञ पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. रात देर तक पुलिस मामले की जांच में जुटी रही. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के नाम और हत्या के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है.