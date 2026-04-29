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कोटा सिटी मॉल में भीषण आग, फूड कोर्ट रेस्टोरेंट जलकर हुआ खाक,कोचिंग छात्रों में हड़कंप

Kota City Mall Fire: कोटा के विज्ञान नगर स्थित सिटी मॉल के फूड कोर्ट रेस्टोरेंट में बुधवार को भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि रेस्टोरेंट का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया.

Edited byAnsh RajReported byDevendra sharma
Published: Apr 29, 2026, 12:16 PM|Updated: Apr 29, 2026, 12:16 PM
कोटा सिटी मॉल में भीषण आग, फूड कोर्ट रेस्टोरेंट जलकर हुआ खाक,कोचिंग छात्रों में हड़कंप
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Kota News: कोटा शहर से इस समय की बड़ी खबर सामने आई है. विज्ञान नगर स्थित सिटी मॉल के फूड कोर्ट रेस्टोरेंट में बुधवार को अचानक आग लग गई.

मॉल के पीछे वाले हिस्से में स्थित फूड कोर्ट रेस्टोरेंट में लगी आग काफी तेजी से फैली, जिससे रेस्टोरेंट का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया. आग की सूचना मिलते ही कोटा नगर निगम की फायर ब्रिगेड की सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया.

फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया है. गौरतलब है कि सिटी मॉल कोटा के कोचिंग हब का हिस्सा है, जहां दिनभर बड़ी संख्या में कोचिंग छात्रों का आना-जाना लगा रहता है.

हालांकि, आग लगने के समय किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है. आग की घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं.पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर सक्रिय हैं और आग पर पूरी तरह काबू पाने के प्रयास कर रही हैं.

खबर अपडेट की जा रही है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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