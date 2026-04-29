/कोटा सिटी मॉल में भीषण आग, फूड कोर्ट रेस्टोरेंट जलकर हुआ खाक,कोचिंग छात्रों में हड़कंप

Kota News: कोटा शहर से इस समय की बड़ी खबर सामने आई है. विज्ञान नगर स्थित सिटी मॉल के फूड कोर्ट रेस्टोरेंट में बुधवार को अचानक आग लग गई.

मॉल के पीछे वाले हिस्से में स्थित फूड कोर्ट रेस्टोरेंट में लगी आग काफी तेजी से फैली, जिससे रेस्टोरेंट का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया. आग की सूचना मिलते ही कोटा नगर निगम की फायर ब्रिगेड की सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया.

फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया है. गौरतलब है कि सिटी मॉल कोटा के कोचिंग हब का हिस्सा है, जहां दिनभर बड़ी संख्या में कोचिंग छात्रों का आना-जाना लगा रहता है.

हालांकि, आग लगने के समय किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है. आग की घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं.पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर सक्रिय हैं और आग पर पूरी तरह काबू पाने के प्रयास कर रही हैं.

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