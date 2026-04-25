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कोटा में एक और छात्र आत्महत्या, हॉस्टल में NEET तैयारी कर रहे छात्र की मौत

Kota student suicide: राजस्थान के कोटा में एक बार फिर कोचिंग छात्र की आत्महत्या की दर्दनाक घटना सामने आई है. बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के कोरल पार्क स्थित एक हॉस्टल में झारखंड निवासी NEET छात्र एल्विन कुमार ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: Apr 25, 2026, 08:23 AM|Updated: Apr 25, 2026, 08:23 AM
कोटा में एक और छात्र आत्महत्या, हॉस्टल में NEET तैयारी कर रहे छात्र की मौत
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NEET student suicide Kota: राजस्थान के कोटा शहर में एक बार फिर कोचिंग छात्र की आत्महत्या की दर्दनाक घटना सामने आई है. बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के कोरल पार्क स्थित एक हॉस्टल में झारखंड निवासी NEET छात्र एल्विन कुमार ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

मृतक छात्र एल्विन कुमार पुत्र संजू कुमार झारखंड का रहने वाला था. वह पिछले दो वर्षों से कोटा में रहकर NEET परीक्षा की तैयारी कर रहा था. शुक्रवार शाम को हॉस्टल के अपने कमरे में वह फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला. सूचना मिलते ही बोरखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने छात्र को फंदे से उतारकर तुरंत MBS अस्पताल ले जाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है.


पुलिस ने हॉस्टल के कमरे को सीज कर दिया है और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं. मृतक छात्र के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. उनके आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छात्र पिछले कुछ समय से पढ़ाई के तनाव में था, हालांकि आत्महत्या के पीछे का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है.


कोटा में कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या की यह घटना चिंता का विषय बनी हुई है. शिक्षा शहर के रूप में मशहूर कोटा में पिछले कई वर्षों से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन को लेकर बार-बार सवाल उठते रहे हैं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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