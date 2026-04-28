/कोचिंग सिटी कोटा में Zombie Drug का कहर, डरावना ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल, मचा हड़कंप

Rajasthan News: राजस्थान की कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर कोटा अब एक बेहद खतरनाक और डरावने ट्रेंड की चपेट में नजर आ रहा है. शहर की सड़कों पर इन दिनों ऐसे दृश्य आम हो रहे हैं जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. इसे ''जोंबी नशा'' कहा जा रहा है, जिसका ताजा शिकार एक युवक स्टेशन रोड पर नजर आया है.



​स्टेशन रोड पर ''जोंबी'' जैसी हालत में झूलता दिखा युवक

​ताजा मामला गवर्नमेंट कॉलेज के पास, स्टेशन रोड का है. मंगलवार सुबह करीब 7 बजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. इस वीडियो में एक युवक नशे की ऐसी हालत में है कि वह न तो ठीक से खड़ा हो पा रहा है और न ही गिर रहा है. वह बिल्कुल किसी ''जोंबी'' की तरह हवा में झूलता और लड़खड़ाता दिखाई दे रहा है. वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने इस खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल में कैद कर लिया.

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​कोटड़ी से लेकर स्टेशन तक... फैल रहा है जहर

​यह कोई इकलौती घटना नहीं है. इससे पहले भी कोटड़ी इलाके में दो युवकों के इसी तरह ''जोंबी'' बनकर सड़क पर जमे रहने के वीडियो सामने आए थे. विशेषज्ञों की मानें तो युवा अब पारंपरिक नशों को छोड़कर सिंथेटिक और ज्यादा घातक केमिकल्स वाले नशे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके प्रभाव में शरीर पर नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो जाता है.



​सिस्टम के दावों की खुली पोल: कहाँ गया ''नशा मुक्त ऑपरेशन''?

​एक तरफ जिला प्रशासन और पुलिस विभाग लगातार ''नशा मुक्त ऑपरेशन'' और जागरूकता अभियानों के जरिए शहर को ड्रग्स से बचाने के बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इन दावों पर सवालिया निशान लगा रही है.



​सवाल 1: आखिर कोटा की सड़कों तक यह घातक ''जोंबी नशा'' पहुँच कैसे रहा है?

​सवाल 2: पुलिस की सख्ती के बावजूद ड्रग पेडलर्स इतने सक्रिय कैसे हैं?

​सवाल 3: क्या प्रशासन सिर्फ कागजों पर कार्रवाई कर रहा है?

​खामोश है प्रशासन, जनता में दहशत



​फिलहाल इस वायरल वीडियो को लेकर पुलिस या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर समय रहते इस ''साइलेंट किलर'' पर लगाम नहीं लगाई गई, तो कोचिंग सिटी की पहचान ''नशे की नगरी'' के रूप में बदल सकती है. फिलहाल, यह वीडियो शहर के अभिभावकों और आम जनता के बीच गहरी चिंता का विषय बना हुआ है.



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