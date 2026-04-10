कोटा कांग्रेस कार्यालय में हंगामा! आपस में भिड़े कार्यकर्ता, नारेबाजी से धक्का-मुक्की तक हुई

Kota News: कोटा के कांग्रेस कार्यालय में उस समय जोरदार हंगामा हो गया, जब संगठन बचाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत पार्टी की अहम बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कोटा जिला प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज और सह प्रभारी धर्मराज मेहरा मौजूद थे. बैठक का उद्देश्य कोटा शहर और कोटा देहात के कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को संगठित करना और आगामी रणनीति पर चर्चा करना था.

बैठक के दौरान कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए. कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पहलाद गुंजल और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के समर्थक आमने-सामने आ गए. दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे माहौल अचानक गर्मा गया.

देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई. कांग्रेस कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बैठक बाधित हो गई. स्थिति को संभालने के लिए वरिष्ठ नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं को बीच-बचाव करना पड़ा. काफी मशक्कत के बाद किसी तरह माहौल शांत कराया गया, लेकिन हंगामे के कारण बैठक ज्यादा देर तक नहीं चल सकी.

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इस पूरे घटनाक्रम के बाद कोटा जिला प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने बयान देते हुए कहा कि हाड़ौती क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है. उन्होंने दावा किया कि यहां के कार्यकर्ता आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए इस तरह की बैठकों का आयोजन जारी रहेगा.

यह घटना एक बार फिर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई को उजागर करती है, जो पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है. संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से बुलाई गई बैठक में ही कार्यकर्ताओं के बीच टकराव सामने आना, पार्टी नेतृत्व के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है.

फिलहाल, इस घटना के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस आने वाले चुनावों से पहले अपने अंदरूनी मतभेदों को दूर कर पाएगी या नहीं.

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