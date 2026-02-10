Kota News : पत्नी की मौजूदगी में साली से फेरे लेने पहुंचा जीजा, कोर्ट के बाहर मचा बवाल !

Kota News : कोटा में एक जीजा अपनी विवाहित साली से शादी रचाने कोर्ट आया. साथ में अपनी पहली पत्नी को भी लेकर पहुंचा था, लेकिन तभी इस अनोखे गठबंधन का पता भाई को लग गया और कोर्ट परिसर में भारी हंगामा हो गया.
Kota News : कोटा में कोर्ट परिसर के बाहर फैमिली ड्रामा सामने आया है, बताया जा रहा है जीजा से शादी करने आई विवाहिता साली भाई को देखकर भाग गई. बहन को पकड़ने भाई ने सड़क पर दौड़ लगाई. इस दौरान जीजा साले के बीच बहस भी हुई. कलेक्ट्रेट चौकी पर मौजूद कांस्टेबल ने दोनों पक्षों से समझाइश की.
घटना दोपहर साढ़े तीन बजे के आसपास की है, फैमिली ड्रामे को किसी ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. इधर कलेक्ट्रेट पुलिस चौकी इंचार्ज नवल किशोर शर्मा का कहना है कि ऐसा मामला उनके संज्ञान में नहीं है ना ही किसी पक्ष ने कोई रिपोर्ट दी है.
बताया जा रहा है कि जीजा अपनी पत्नी के साथ विवाहिता साली से शादी करने कोर्ट में आए. इसी बात का पता साले को लग लग गया, वो भी कोर्ट पहुंच गया. उसने दोनों बहनों से समझाइश की. लेकिन वो नहीं मानी. भाई उसे पकड़कर घर ले जाने लगा. तो गेट के पास से हाथ छुड़ाकर वो भाग गई. उसे पकड़ने के लिए भाई भी पीछे दौड़ा. उसी दौरान जीजा ने एतराज जताया. दोनों के बीच बहस हो गई. बाद में जीजा विवाहिता साली को साथ लाया उसी समय वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने दोनों पक्ष से समझाइश की.
अब इस खबर को दूसरे तरीके से समझिएं-हिंदू विवाद अधिनियम के कड़े प्रावधान इस तरह की शादी को अवैध ठहराते हैं.कोई भी व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है.चूंकि जीजा की पहली पत्नी जीवित है और उनका तलाक भी नहीं हुआ है तो ऐसे में ये शादी कानूनन शून्य मानी जाएगी.कानून के मुताबिक इस केस में अगर जीजा दूसरी शादी करता है और 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है.
