Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कोटा में अवैध निर्माण पर नगर निगम की सख्त कार्रवाई, इन्द्राविहार में चला बुलडोजर, मुरादाबादी रेस्टोरेंट पर भी एक्शन

Rajasthan News: कोटा के इन्द्राविहार इलाके में 7 फरवरी को तीन मंजिला इमारत (दिल्ली नॉनवेज रेस्टोरेंट) के गिरने के बाद नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता अब सख्ती से काम कर रहा है. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हुए थे. अब नगर निगम ने उसी क्षेत्र में अवैध रूप से बने अन्य नॉनवेज रेस्टोरेंट्स पर बुलडोजर चला दिया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 09, 2026, 02:02 PM IST | Updated: Feb 09, 2026, 02:02 PM IST

Trending Photos

विदेशी दूल्हा बना भारतीय दामाद, झुंझुनूं में हुई जूई और मार्को की शादी, देखें तस्वीरें
10 Photos
jhunjhunu news

विदेशी दूल्हा बना भारतीय दामाद, झुंझुनूं में हुई जूई और मार्को की शादी, देखें तस्वीरें

Photo: वीकेंड ट्रिप के लिए बेस्ट है राजस्थान की ये जगह, यहां की खूबसूरती पहली नजर में जीत लेगी आपका दिल!
7 Photos
rajasthan place to visit

Photo: वीकेंड ट्रिप के लिए बेस्ट है राजस्थान की ये जगह, यहां की खूबसूरती पहली नजर में जीत लेगी आपका दिल!

राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज्यादा बच्चों वाली बाध्यता और शैक्षणिक योग्यता के साथ ये खास शर्त भी पूरी करनी है जरूरी ?
6 Photos
Rajasthan panchayat chunav

राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज्यादा बच्चों वाली बाध्यता और शैक्षणिक योग्यता के साथ ये खास शर्त भी पूरी करनी है जरूरी ?

Gold Silver Price Today: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में बंपर बढ़ोतरी, 10 ग्राम गोल्स से लेकर 1 किलो सिल्वर तक के बढ़ गए रेट
6 Photos
Rajasthan Gold Silver Rate

Gold Silver Price Today: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में बंपर बढ़ोतरी, 10 ग्राम गोल्स से लेकर 1 किलो सिल्वर तक के बढ़ गए रेट

कोटा में अवैध निर्माण पर नगर निगम की सख्त कार्रवाई, इन्द्राविहार में चला बुलडोजर, मुरादाबादी रेस्टोरेंट पर भी एक्शन


Kota Building Collapse: कोटा के इन्द्राविहार इलाके में 7 फरवरी को तीन मंजिला इमारत (दिल्ली नॉनवेज रेस्टोरेंट) के गिरने के बाद नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता अब जोर-शोर से कार्रवाई में जुट गया है. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हुए थे. अब नगर निगम ने उसी क्षेत्र में अवैध रूप से बने अन्य रेस्टोरेंट्स और निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया है.

इन्द्राविहार में बुलडोजर का दौर
इन्द्राविहार इलाके में दिल्ली रेस्टोरेंट के अगल-बगल में बने कई अन्य अवैध नॉनवेज रेस्टोरेंट्स पर भी नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है. बुलडोजर और भारी मशीनों से इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है. नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कहा कि ये सभी निर्माण बिना अनुमति और नियमों के खिलाफ बने थे. हादसे के बाद क्षेत्र में चल रही कार्रवाई से स्थानीय लोगों में राहत की भावना है, लेकिन साथ ही डर भी है कि कहीं उनके घर-दुकान भी न गिरा दिए जाएं.

मुरादाबादी नॉनवेज रेस्टोरेंट पर भी एक्शन
हादसे वाले इलाके से थोड़ी दूर मुरादाबादी नॉनवेज रेस्टोरेंट पर भी नगर निगम का बुलडोजर चला. जानकारी के अनुसार, इसी रेस्टोरेंट में हथौड़ों और ड्रिलिंग मशीनों से दीवारें कमजोर की गई थीं, जिसके कारण दिल्ली रेस्टोरेंट की इमारत अचानक ढह गई थी. नगर निगम ने अब इस रेस्टोरेंट के अवैध हिस्सों को भी ध्वस्त कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


घायलों का इलाज जारी, जांच चल रही
हादसे में घायल 12 लोगों का इलाज कोटा मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में जारी है. कई की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है. पुलिस और नगर निगम मिलकर जांच कर रहे हैं कि अवैध निर्माण कैसे हुए और इसमें किसकी मिलीभगत थी. नगर निगम ने कहा है कि पूरे शहर में अवैध निर्माणों की तलाश और कार्रवाई तेज की जाएगी.


लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन इसमें निर्दोषों को नुकसान न हो. कई लोग कह रहे हैं कि हादसे के बाद अब शहर में साफ-सफाई और नियमों का पालन बढ़ेगा. नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई हादसे की जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए की जा रही है. फिलहाल इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news