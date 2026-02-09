कोटा में अवैध निर्माण पर नगर निगम की सख्त कार्रवाई, इन्द्राविहार में चला बुलडोजर, मुरादाबादी रेस्टोरेंट पर भी एक्शन



Kota Building Collapse: कोटा के इन्द्राविहार इलाके में 7 फरवरी को तीन मंजिला इमारत (दिल्ली नॉनवेज रेस्टोरेंट) के गिरने के बाद नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता अब जोर-शोर से कार्रवाई में जुट गया है. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हुए थे. अब नगर निगम ने उसी क्षेत्र में अवैध रूप से बने अन्य रेस्टोरेंट्स और निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया है.

इन्द्राविहार में बुलडोजर का दौर

इन्द्राविहार इलाके में दिल्ली रेस्टोरेंट के अगल-बगल में बने कई अन्य अवैध नॉनवेज रेस्टोरेंट्स पर भी नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है. बुलडोजर और भारी मशीनों से इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है. नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कहा कि ये सभी निर्माण बिना अनुमति और नियमों के खिलाफ बने थे. हादसे के बाद क्षेत्र में चल रही कार्रवाई से स्थानीय लोगों में राहत की भावना है, लेकिन साथ ही डर भी है कि कहीं उनके घर-दुकान भी न गिरा दिए जाएं.

मुरादाबादी नॉनवेज रेस्टोरेंट पर भी एक्शन

हादसे वाले इलाके से थोड़ी दूर मुरादाबादी नॉनवेज रेस्टोरेंट पर भी नगर निगम का बुलडोजर चला. जानकारी के अनुसार, इसी रेस्टोरेंट में हथौड़ों और ड्रिलिंग मशीनों से दीवारें कमजोर की गई थीं, जिसके कारण दिल्ली रेस्टोरेंट की इमारत अचानक ढह गई थी. नगर निगम ने अब इस रेस्टोरेंट के अवैध हिस्सों को भी ध्वस्त कर दिया है.

घायलों का इलाज जारी, जांच चल रही

हादसे में घायल 12 लोगों का इलाज कोटा मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में जारी है. कई की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है. पुलिस और नगर निगम मिलकर जांच कर रहे हैं कि अवैध निर्माण कैसे हुए और इसमें किसकी मिलीभगत थी. नगर निगम ने कहा है कि पूरे शहर में अवैध निर्माणों की तलाश और कार्रवाई तेज की जाएगी.



लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन इसमें निर्दोषों को नुकसान न हो. कई लोग कह रहे हैं कि हादसे के बाद अब शहर में साफ-सफाई और नियमों का पालन बढ़ेगा. नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई हादसे की जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए की जा रही है. फिलहाल इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात है.

