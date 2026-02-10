Kota: नशे में धुत कोचिंग छात्रों की शर्मनाक हरकत, मेड से मारपीट का CCTV फुटेज आया सामने, पुलिस ने किया डिटेन

Kota News: शिक्षा की नगरी कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र से एक विचलित करने वाला मामला सामने आया है. यहां के 'लैंडमार्क सिटी' इलाके में दो कोचिंग छात्रों ने खाना बनाने वाली एक मेड (महिला) के साथ बेरहमी से मारपीट की. घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों छात्रों को डिटेन (हिरासत में) कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता आशा पंकज ने कुन्हाड़ी थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि वह लैंडमार्क पैराडाइज बिल्डिंग के एक फ्लैट में खाना बनाने का काम करती है. सोमवार शाम जब वह काम पर गई, तो वहां दो कोचिंग छात्र मौजूद थे, जो कथित तौर पर शराब के नशे में धुत थे.

विवाद की वजह- काम के दौरान महिला गलती से उस बाथरूम की ओर चली गई जहाँ पहले से एक युवक मौजूद था. गलती का अहसास होते ही महिला तुरंत पीछे हट गई, लेकिन इस छोटी सी बात पर

दोनों युवक आगबबूला हो गए.

बेरहमी से मारपीट- नशे में धुत छात्रों ने महिला के साथ गाली-गलौज की और फिर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. यह पूरी घटना बिल्डिंग में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही कुन्हाड़ी थाना अधिकारी कौशल्या पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचीं.

छात्र डिटेन- पुलिस ने मौके से दोनों आरोपी कोचिंग छात्रों को हिरासत में ले लिया है.

जांच जारी- थाना अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है और साक्ष्यों के आधार पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

कोटा में बढ़ते अपराध और सुरक्षा पर सवाल

कोटा के कोचिंग इलाकों में बाहरी छात्रों द्वारा नशे और हिंसक व्यवहार की बढ़ती घटनाएं स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई हैं. विशेष रूप से घरेलू कामगार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब स्थानीय संगठन आवाज उठाने लगे हैं.