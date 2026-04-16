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सुबह-सुबह बाथरूम में नहाने पहुंचा था शख्स, नल के नीचे बैठा था खूंखार मगरमच्छ, फिर...

Kota News: कोटा के काला तालाब इलाके में एक घर के बाथरूम के पास 8-10 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया. वन विभाग की टीम ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद उसे पकड़ा और सुरक्षित रूप से चंबल नदी में छोड़ दिया. घटना से इलाके में दहशत फैल गई.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: Apr 16, 2026, 01:56 PM|Updated: Apr 16, 2026, 01:56 PM
सुबह-सुबह बाथरूम में नहाने पहुंचा था शख्स, नल के नीचे बैठा था खूंखार मगरमच्छ, फिर...
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: कोटा शहर के काला तालाब इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक घर के अंदर अचानक एक भारी-भरकम मगरमच्छ घुस आया. इस अप्रत्याशित घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया और लोग घरों से बाहर निकलकर मौके पर जमा हो गए.

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना कैनाल रोड स्थित एक मकान की है, जहां घर के पीछे बने बाथरूम के पास अचानक मगरमच्छ दिखाई दिया. बताया जा रहा है कि यह मगरमच्छ पास ही बहने वाले नाले से निकलकर घर के बाड़े तक पहुंच गया था. सुबह के समय जब परिवार का एक सदस्य बाथरूम की ओर गया, तो उसकी नजर करीब 8 से 10 फीट लंबे मगरमच्छ पर पड़ी, जो मुंह खोलकर वहीं बैठा हुआ था.

घर में मगरमच्छ घुसने की खबर से हड़कंप

यह दृश्य देखते ही वह व्यक्ति घबरा गया और तुरंत बाहर आकर परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी. घर में मगरमच्छ घुसने की खबर तेजी से आसपास फैल गई, जिसके बाद कॉलोनी में हड़कंप मच गया. लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई, लेकिन सभी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हुए थे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. रेस्क्यू टीम के वनकर्मी विनय के अनुसार, मगरमच्छ को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वह काफी बड़ा और आक्रामक था. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मगरमच्छ ने कई बार हमला करने की कोशिश भी की, जिससे टीम को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी.

वन विभाग ने पकड़ा मगरमच्छ

करीब एक से डेढ़ घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वन विभाग की टीम ने धैर्य और सूझबूझ का परिचय देते हुए मगरमच्छ को आखिरकार काबू में कर लिया. टीम ने विशेष उपकरणों की मदद से उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ा और वाहन में रखा.

इसके बाद मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से चंबल नदी में छोड़ दिया गया, जहां उसका प्राकृतिक आवास है. इस पूरी कार्रवाई के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

वन विभाग ने इस घटना के बाद लोगों से अपील की है कि यदि किसी भी क्षेत्र में जंगली जीव दिखाई दे, तो घबराने के बजाय तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें और खुद से उसे पकड़ने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें. यह घटना एक बार फिर यह दर्शाती है कि शहरी क्षेत्रों के आसपास जंगली जीवों की आवाजाही बढ़ रही है, ऐसे में सतर्कता और जागरूकता बेहद जरूरी है.

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