कोटा की बेटी ने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में जीता स्वर्ण पदक, अरुंधति चौधरी ने उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को दी मात

Boxing World Cup 2025: उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में कोटा की स्टार बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को हराकर फाइनल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Nov 20, 2025, 10:50 PM IST | Updated: Nov 20, 2025, 10:50 PM IST

Boxing World Cup 2025: उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में कोटा की स्टार बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को हराकर फाइनल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस शानदार जीत के साथ अरुंधति ने न केवल कोटा, बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है. यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की विश्व विजेता रह चुकी अरुंधति अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सात स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं.

अरुंधति चौधरी के कोच अशोक गौतम कोटा निवासी ने बताया कि यह अरुंधति के करियर का सीनियर वर्ग में पहला अंतरराष्ट्रीय पदक है. उन्होंने कहा कि अरुंधति ने गंभीर चोटों से उबरकर यह उपलब्धि हासिल की है. कलाई में फ्रैक्चर और पैर के लिगामेंट टूटने के कारण वह लगभग डेढ़ साल किसी भी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बन पाई थीं. इस जीत ने साबित कर दिया कि अरुंधति की फाइटिंग स्पिरिट पहले से भी ज्यादा मजबूत है.

कोच के अनुसार, अरुंधति ने तीनों राउंड में 10-10 अंक हासिल किए. सभी पांच रेफरियों ने 5-0 से अरुंधति के पक्ष में निर्णय दिया. उनकी यह एकतरफा जीत अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी क्षमता और तकनीक का सबूत है. स्वर्ण पदक जीतने के बाद अरुंधति के पिता कोटा जिला मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष सुरेश चौधरी और उनकी माता सुनीता चौधरी ने बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया. अरुंधति चौधरी फिलहाल भारतीय सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत हैं. उनका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए फिर एक स्वर्ण पदक जीतना है.

कोच अशोक शर्मा ने अरुंधति के शुरुआती दिनों के बारे में बताया कि वह बचपन से ही लड़ाकू स्वभाव की रही हैं. स्कूल में लड़कों के साथ खेलती, अक्सर उन्हें हराकर आती थीं. कई बार स्कूल से सस्पेंड भी हुईं, शिकायतें घर तक पहुंचती थीं. 2016 में उन्होंने बॉक्सिंग सीखना शुरू किया और दो साल तक अशोक शर्मा से ट्रेनिंग ली. बाद में इंडिया कैंप में चयन शुरू हुआ.

इंडिया कैंप के दौरान जब भी अरुंधति फॉर्म में नहीं होती है. अपने बेसिक कोच अशोक गौतम से खेल में कमियों पर चर्चा करतीं. फिर उसी के अनुसार अभ्यास करतीं थीं. प्रतियोगिता से पहले हमेशा कोच से बात करतीं और अपने गेम के वीडियो रिव्यू करतीं. यही अनुशासन उन्हें लगातार बड़े मंच पर आगे बढ़ा रहा है.

अरुंधति ने अब तक कई प्रमुख उपलब्धियां हासिल की है. जिसमें 2021 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप (पोलैंड) में स्वर्ण पदक जीता. जूनियर एशियन चैंपियनशिप- कांस्य पदक जीता, 2018 में बेस्ट बॉक्सर ऑफ एशिया (जूनियर वर्ग) जीता. अरुंधति ने अभी तक कुल 7 अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है.

