कोटा की इस 'गोल्डन गर्ल' ने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 कप में रचा इतिहास, जीता सीनियर वर्ग में पहला इंटरनेशनल गोल्ड

Kota News: आज का दिन कोटा शहर के लिए खुशखबरी लेकर आया , कोटा शहर का नाम हुआ स्वर्ण अक्षरों में दर्ज। कोटा शहर की बॉक्सर बेटी अरुंधति चौधरी ने एक नया इतिहास रचा है. ग्रेटर नोएडा में आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में कोटा की स्टार बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उज़्बेकिस्तान की खिलाड़ी को मात दी और स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

अरुंधति की इस जीत ने एक बार फिर तिरंगा ऊंचा किया और कोटा के साथ पूरे देश का मान बढ़ाया. इससे पहले यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में विश्व विजेता रह चुकीं अरुंधति अब तक भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 7 स्वर्ण पदक दिला चुकी हैं, लेकिन यह उनका सीनियर वर्ग में पहला इंटरनेशनल गोल्ड है, जो इसे और खास बना देता है.

अरुंधति के कोच अशोक गौतम ने बताया कि यह उपलब्धि इसलिए भी प्रेरणादायी है क्योंकि अरुंधति ने गंभीर चोट के बाद बेहतरीन कमबैक किया है. उनकी हाथ की कलाई और पैर के लिगामेंट में फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से वह करीब डेढ़ साल तक किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाईं लेकिन मजबूत जज्बे और कड़ी मेहनत के दम पर अरुंधति ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिर वापसी की और जीत हासिल की.

इस समय अरुंधति भारतीय सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत हैं और इस प्रतियोगिता में उन्होंने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (SSCB) की ओर से हिस्सा लिया. 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अरुंधति ने शानदार प्रदर्शन किया. भारत की 22 सदस्यीय टीम में कुल 10 महिला और 12 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे और अरुंधति की जीत ने टीम के प्रदर्शन में चमक ला दी.

कोच अशोक गौतम ने बताया कि अरुंधति अब आगे एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतने को लक्ष्य बना चुकी हैं. उनकी इस उपलब्धि से कोटा जिला मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष और अरुंधति के पिता सुरेश चौधरी और मां सुनीता चौधरी गर्व महसूस कर रहे हैं.

अरुंधति की जीत की खबर कोटा पहुंचते ही पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई. उनके मोहल्ले में लोग जश्न मना रहे हैं और घर के बाहर स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं. स्थानीय लोग अरुंधति को माला पहनाकर, ढोल-नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं. कोटा की यह 'गोल्डन गर्ल' एक बार फिर शहर को गौरवान्वित कर गई है.

