/बार-बार चक्कर और मिर्गी के दौरे निकले ब्रेन ट्यूमर के लक्षण, सफल सर्जरी से बची जान

Kota Brain Tumor: बार-बार चक्कर आना और मिर्गी के दौरे पड़ना एक महिला के लिए गंभीर बीमारी का संकेत साबित हुआ. लंबे समय से इन समस्याओं से जूझ रही महिला अचानक कई बार बेहोश होकर गिर जाती थी. शुरुआत में परिजनों को यह सामान्य स्वास्थ्य समस्या लगी, लेकिन जब परेशानी लगातार बढ़ती गई तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने विस्तृत जांच के बाद MRI कराने की सलाह दी, जिसमें महिला के मस्तिष्क में करीब 100 ग्राम वजनी ब्रेन ट्यूमर होने का खुलासा हुआ.



MRI जांच में सामने आई गंभीर बीमारी

जांच रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि ट्यूमर का आकार काफी बड़ा था और समय रहते इसका इलाज करना बेहद जरूरी था. यदि सर्जरी में देरी होती तो महिला की जान को गंभीर खतरा हो सकता था. इसके बाद न्यूरोसर्जरी विशेषज्ञों की टीम ने महिला की स्थिति का गहन अध्ययन कर ऑपरेशन करने का निर्णय लिया.

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जटिल ऑपरेशन कर निकाला गया पूरा ट्यूमर

कोटा के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने सावधानीपूर्वक जटिल ब्रेन सर्जरी को अंजाम दिया. कई घंटे चले ऑपरेशन के दौरान महिला के दिमाग से करीब 100 ग्राम वजनी ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अनुभवी टीम और आधुनिक तकनीक की मदद से सर्जरी सफल रही. ट्यूमर पूरी तरह निकाल दिए जाने के बाद महिला की स्थिति में लगातार सुधार देखा गया.



अब स्वस्थ है महिला, डॉक्टरों ने दी महत्वपूर्ण सलाह

सर्जरी के बाद महिला की तबीयत स्थिर है और वह तेजी से स्वस्थ हो रही है. डॉक्टरों ने बताया कि समय पर जांच और उपचार मिलने के कारण यह सफलता संभव हो सकी. उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक लगातार चक्कर आना, बार-बार बेहोशी आना, मिर्गी के दौरे पड़ना, लगातार सिरदर्द या अन्य न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखाई दें तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे मामलों में तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क कर आवश्यक जांच करानी चाहिए.



परिजनों ने डॉक्टरों का जताया आभार

महिला के परिजनों ने सफल ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम का आभार व्यक्त किया. उनका कहना है कि समय पर सही जांच और इलाज मिलने से महिला को नई जिंदगी मिली है. इस सफल सर्जरी ने एक बार फिर यह साबित किया है कि समय पर बीमारी की पहचान और विशेषज्ञ उपचार से गंभीर से गंभीर ब्रेन ट्यूमर का भी सफल इलाज संभव है.

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