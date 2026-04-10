कोटा में आवारा कुत्तों का आतंक, 3 घंटे में 13 डॉग बाइट के मामले पहुंचे अस्पताल

Kota News: कोटा शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आमजन में दहशत का माहौल बन गया है. शुक्रवार को हालात उस समय और चिंताजनक हो गए, जब सुबह से दोपहर 12 बजे तक महज कुछ घंटों के भीतर डॉग बाइट के 13 मामले सामने आ गए.

जानकारी के अनुसार, शहर के अलग-अलग इलाकों से कुत्तों के हमले का शिकार हुए लोग इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल पहुंचे. यहां सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया और एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाकर उनका इलाज शुरू किया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, घायलों में बच्चों और बुजुर्गों की संख्या भी शामिल है, जिन्हें कुत्तों के हमले का ज्यादा खतरा बना रहता है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में इन दिनों स्ट्रीट डॉग्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है. कई कॉलोनियों और बाजारों में आवारा कुत्तों के झुंड खुलेआम घूमते नजर आते हैं, जिससे लोगों को आने-जाने में डर का सामना करना पड़ रहा है. खासकर सुबह और शाम के समय यह समस्या ज्यादा गंभीर हो जाती है, जब कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ जाती हैं.

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नागरिकों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर कई बार नगर निगम और प्रशासन को शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है.

डॉग बाइट के मामलों में अचानक आई इस बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनका आक्रामक व्यवहार शहर के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है.

शहरवासियों ने नगर निगम और प्रशासन से मांग की है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनके नसबंदी अभियान को तेज करने और सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने जैसे कदम जल्द उठाए जाएं. साथ ही, लोगों को भी सावधानी बरतने और बच्चों को अकेले बाहर न भेजने की सलाह दी जा रही है.

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