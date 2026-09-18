/सरकारी क्वार्टर में DSP गिरिराज गर्ग को आया हार्ट अटैक, ब्लॉकेज के बाद तोड़ा दम

Rajasthan News: कोटा से पुलिस महकमे के लिए दुखद खबर सामने आई है. 14वीं आरएसी में तैनात डीएसपी गिरिराज गर्ग का हार्ट अटैक से निधन हो गया. वे ड्यूटी के सिलसिले में कोटा स्थित सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे. बुधवार शाम अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद साथी पुलिसकर्मी उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.



शाम को अचानक बिगड़ी तबीयत

जानकारी के मुताबिक, बुधवार शाम करीब 7 बजे डीएसपी गिरिराज गर्ग सरकारी क्वार्टर में बैठे हुए थे. इसी दौरान उन्हें अचानक घबराहट महसूस हुई और तबीयत बिगड़ने लगी. उन्होंने तुरंत अपने साथी पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही साथी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्हें कोटा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में डॉक्टरों ने तत्काल इलाज शुरू किया. काफी प्रयास के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ. गुरुवार सुबह करीब 4 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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मार्च में हुआ था हार्ट ब्लॉकेज का इलाज

बताया जा रहा है कि डीएसपी गिरिराज गर्ग को पहले भी हार्ट से जुड़ी परेशानी हुई थी. इसी साल मार्च में जयपुर के एक निजी अस्पताल में हार्ट ब्लॉकेज के बाद उनका स्टेंट डाला गया था. इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य लाभ लिया और अगस्त में 14वीं आरएसी में जॉइन किया था. वर्तमान में वे अपनी कंपनी के साथ कोटा में तैनात थे और सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे. ड्यूटी के दौरान अचानक हुई इस घटना ने साथी पुलिसकर्मियों को भी स्तब्ध कर दिया.



करीब चार साल की सर्विस थी बाकी

डीएसपी गिरिराज गर्ग भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के रहने वाले थे. उनकी करीब चार साल की पुलिस सेवा अभी बाकी थी. अचानक हुए निधन की खबर से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई. साथी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने उनके निधन पर दुख जताया.