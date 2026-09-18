Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /सरकारी क्वार्टर में DSP गिरिराज गर्ग को आया हार्ट अटैक, ब्लॉकेज के बाद तोड़ा दम

सरकारी क्वार्टर में DSP गिरिराज गर्ग को आया हार्ट अटैक, ब्लॉकेज के बाद तोड़ा दम

Kota DSP, Giriraj Garg: कोटा में 14वीं आरएसी में तैनात डीएसपी गिरिराज गर्ग का हार्ट अटैक से निधन हो गया. बुधवार शाम सरकारी क्वार्टर में अचानक तबीयत बिगड़ने पर साथी पुलिसकर्मी उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन गुरुवार सुबह करीब 4 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया. मार्च में हार्ट ब्लॉकेज के बाद उनका स्टेंट डाला गया था. उनकी करीब चार साल की सर्विस बाकी थी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 18, 2026, 10:24 AM IST | Updated:Sep 18, 2026, 10:24 AM IST
सरकारी क्वार्टर में DSP गिरिराज गर्ग को आया हार्ट अटैक, ब्लॉकेज के बाद तोड़ा दम
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: कोटा से पुलिस महकमे के लिए दुखद खबर सामने आई है. 14वीं आरएसी में तैनात डीएसपी गिरिराज गर्ग का हार्ट अटैक से निधन हो गया. वे ड्यूटी के सिलसिले में कोटा स्थित सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे. बुधवार शाम अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद साथी पुलिसकर्मी उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.


शाम को अचानक बिगड़ी तबीयत
जानकारी के मुताबिक, बुधवार शाम करीब 7 बजे डीएसपी गिरिराज गर्ग सरकारी क्वार्टर में बैठे हुए थे. इसी दौरान उन्हें अचानक घबराहट महसूस हुई और तबीयत बिगड़ने लगी. उन्होंने तुरंत अपने साथी पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही साथी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्हें कोटा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में डॉक्टरों ने तत्काल इलाज शुरू किया. काफी प्रयास के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ. गुरुवार सुबह करीब 4 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source


मार्च में हुआ था हार्ट ब्लॉकेज का इलाज
बताया जा रहा है कि डीएसपी गिरिराज गर्ग को पहले भी हार्ट से जुड़ी परेशानी हुई थी. इसी साल मार्च में जयपुर के एक निजी अस्पताल में हार्ट ब्लॉकेज के बाद उनका स्टेंट डाला गया था. इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य लाभ लिया और अगस्त में 14वीं आरएसी में जॉइन किया था. वर्तमान में वे अपनी कंपनी के साथ कोटा में तैनात थे और सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे. ड्यूटी के दौरान अचानक हुई इस घटना ने साथी पुलिसकर्मियों को भी स्तब्ध कर दिया.


करीब चार साल की सर्विस थी बाकी
डीएसपी गिरिराज गर्ग भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के रहने वाले थे. उनकी करीब चार साल की पुलिस सेवा अभी बाकी थी. अचानक हुए निधन की खबर से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई. साथी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने उनके निधन पर दुख जताया.


अस्पताल पहुंचे पुलिस अधिकारी
घटना की सूचना मिलते ही 14वीं आरएसी के अधिकारी और जवान अस्पताल पहुंचे. दादाबाड़ी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस और विभागीय अधिकारी आवश्यक प्रक्रिया में जुटे हुए हैं. डीएसपी गिरिराज गर्ग के अचानक निधन से पुलिस विभाग में शोक का माहौल है.

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सरकारी क्वार्टर में DSP गिरिराज गर्ग को आया हार्ट अटैक, ब्लॉकेज के बाद तोड़ा दम
2
3
4
5