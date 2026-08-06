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कोटा में बिजली पोल से उतरा करंट, बिजलीकर्मी सिर्फ चप्पल का जुगाड़ कर चला गया

Kota News : कोटा के सांगोद में बिजली के एक पुराने हो चुके पोल से करंट उतरा तो लोगों ने इसकी जानकारी बिजली विभाग को दी. मौके पर पहुंचे कर्मी ने मामले को हल्के में लेते हुए. अपना चप्पल वाला जुगाड़ लगाया और वहां से चलता बना.

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Reported By Rajendra Sharma
Published:Aug 06, 2026, 11:25 AM IST | Updated:Aug 06, 2026, 11:25 AM IST
कोटा में बिजली पोल से उतरा करंट, बिजलीकर्मी सिर्फ चप्पल का जुगाड़ कर चला गया
Image Credit: कोटा के सांगोद में इसी दुकान में करंट महसूस हुआ था

Kota News : कोटा के सांगोद तहसील के रवि स्टूडियो के सामने बुधवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया.दरअसल लोहे के बिजली के पोल पर लगा पोर्सिलेन इंसुलेटर अचानक टूट जाने से पूरे पोल में करंटने लगा. जिससे लोहे के पोल से सटकर बनी दुकानों के टीनशेड के जरिए करंट आसपास की कई दुकानों तक फैल गया.

कुरकुरे के पैकेट गिरने पर हुआ शक

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एक किराना दुकान पर जीआई (गैल्वेनाइज्ड आयरन) वायर में करंट आने और वायर ज्यादा गर्म होने के चलते उस पर टंगे कुरकुरे के पैकेट एक-एक कर नीचे गिरने लगे. इस अनहोनी को देखकर आसपास के लोगों को दुकान में करंट फैलने का अहसास होने लगा और बिजली विभाग को खबर दी गयी.

''चप्पल'' वाला जुगाड़

खबर पर बिजलीकर्मी ने एक चप्पल का जुगाड़ लगाकर लाइन चालू कर दी और चला गया. इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये से नाराज लोगों ने फिर सहायक अभियंता (AEN) प्रमोद यादव से शिकायत की गयी. शिकायत के बाद मौके पर पहुंची विभागीय फॉल्ट टीम ने नया पोर्सिलेन इंसुलेटर लगाकर विद्युत आपूर्ति को सही तरीके से दुरुस्त कराया.

पोल से सटी दुकान में करंट

जर्जर पोल से हमेशा हादसे का खतरा

लोगों का कहना है कि लोहे का पोल बहुत पुराना और जर्जर हो चुका है. पोल एक तरफ झुक रहा है. इसमें पहले भी कई बार करंट उतरने की घटनाएं हो चुकी हैं, शिकायतें भी विभाग को दी जा चुकी हैं. इस बार तो अगर वक्त रहते करंट का पता नहीं चलता तो कोई गंभीर जनहानि हो सकती थी. हालांकि अब विभाग नया बिजली पोल लगाकर समस्या को जड़ से खत्म करने की बात जरूर कर रहा है.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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