/कोटा में बिजली पोल से उतरा करंट, बिजलीकर्मी सिर्फ चप्पल का जुगाड़ कर चला गया

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Kota News : कोटा के सांगोद तहसील के रवि स्टूडियो के सामने बुधवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया.दरअसल लोहे के बिजली के पोल पर लगा पोर्सिलेन इंसुलेटर अचानक टूट जाने से पूरे पोल में करंटने लगा. जिससे लोहे के पोल से सटकर बनी दुकानों के टीनशेड के जरिए करंट आसपास की कई दुकानों तक फैल गया.
कुरकुरे के पैकेट गिरने पर हुआ शक
एक किराना दुकान पर जीआई (गैल्वेनाइज्ड आयरन) वायर में करंट आने और वायर ज्यादा गर्म होने के चलते उस पर टंगे कुरकुरे के पैकेट एक-एक कर नीचे गिरने लगे. इस अनहोनी को देखकर आसपास के लोगों को दुकान में करंट फैलने का अहसास होने लगा और बिजली विभाग को खबर दी गयी.
''चप्पल'' वाला जुगाड़
खबर पर बिजलीकर्मी ने एक चप्पल का जुगाड़ लगाकर लाइन चालू कर दी और चला गया. इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये से नाराज लोगों ने फिर सहायक अभियंता (AEN) प्रमोद यादव से शिकायत की गयी. शिकायत के बाद मौके पर पहुंची विभागीय फॉल्ट टीम ने नया पोर्सिलेन इंसुलेटर लगाकर विद्युत आपूर्ति को सही तरीके से दुरुस्त कराया.
जर्जर पोल से हमेशा हादसे का खतरा
लोगों का कहना है कि लोहे का पोल बहुत पुराना और जर्जर हो चुका है. पोल एक तरफ झुक रहा है. इसमें पहले भी कई बार करंट उतरने की घटनाएं हो चुकी हैं, शिकायतें भी विभाग को दी जा चुकी हैं. इस बार तो अगर वक्त रहते करंट का पता नहीं चलता तो कोई गंभीर जनहानि हो सकती थी. हालांकि अब विभाग नया बिजली पोल लगाकर समस्या को जड़ से खत्म करने की बात जरूर कर रहा है.
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