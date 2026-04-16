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कोटा में किसानों की बल्ले-बल्ले! 383 किसानों का कर्ज माफ, ₹9.60 करोड़ की राहत

Kota News: कोटा में 383 किसानों को ₹9.60 करोड़ की राहत मिली और 20-25 साल पुराने कर्ज खत्म हुए. बैंक ने 69% एनपीए रिकवरी के साथ ₹14.10 करोड़ की वसूली की और जोन में पहला स्थान हासिल किया.
 

Edited bySandhya YadavReported by Rajendra Sharma
Published: Apr 16, 2026, 12:09 PM|Updated: Apr 16, 2026, 12:09 PM
कोटा में किसानों की बल्ले-बल्ले! 383 किसानों का कर्ज माफ, ₹9.60 करोड़ की राहत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के तहत संचालित मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. इस योजना के जरिए वर्षों से कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को नई शुरुआत का अवसर मिला है.

बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत कुल 383 किसानों के लंबित खातों का निस्तारण किया गया. ये खाते पिछले 20 से 25 वर्षों से बकाया थे. इन किसानों को कुल ₹9.60 करोड़ की राहत प्रदान की गई, जिससे उन्हें पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकी.

योजना के सफल क्रियान्वयन के चलते कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक ने पूरे जोन में प्रथम स्थान हासिल किया है. ऋण राहत और वसूली के मामले में यह उपलब्धि बैंक के बेहतर प्रबंधन और सक्रिय प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है.

क्या कहते हैं आंकड़े

आंकड़ों के अनुसार, बैंक ने कुल ₹14.10 करोड़ की वसूली दर्ज की है. इसमें ₹4.50 करोड़ की नकद वसूली शामिल है, जबकि राहत राशि को जोड़ने पर कुल वसूली ₹14.10 करोड़ तक पहुंची है. इसके साथ ही बैंक ने एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) में भी उल्लेखनीय सुधार किया है. ₹494.37 लाख के एनपीए के मुकाबले ₹339.55 लाख की वसूली की गई, जो लगभग 69% रिकवरी के बराबर है.

यह उपलब्धि बैंक की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों के हित में उठाए गए ठोस कदमों को भी दर्शाती है. एनपीए में कमी आने से बैंक को भविष्य में और अधिक किसानों को ऋण देने में सुविधा मिलेगी.

पुराने कर्जों का समाधान

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक ने 110 किसानों को ₹2.93 करोड़ का नया ऋण भी वितरित किया है. इससे यह स्पष्ट होता है कि बैंक न केवल पुराने कर्जों का समाधान कर रहा है बल्कि किसानों को नई आर्थिक गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है.

बैंक के अध्यक्ष चैनसिंह राठौड़ ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने यह भी बताया कि योजना को बेहतर प्रतिक्रिया मिली है और इसे आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से इसकी अवधि बढ़ाने का आग्रह किया जाएगा.

किसानों को राहत देकर उन्हें नई शुरुआत का मौका दिया

उन्होंने बैंक संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि भविष्य में भी किसानों के हित में ऐसी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा.

इस योजना ने कोटा क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को राहत देकर उन्हें नई शुरुआत का मौका दिया है. लंबे समय से लंबित कर्जों के निपटारे के बाद अब किसान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे.

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