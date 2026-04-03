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8 साल पहले 'बकरे' को लेकर खेला गया था खूनी खेल! 106 सबूतों की पेशी के बाद 12 दोषियों को उम्रकैद

Kota Murder Case: कोटा शहर में वर्ष 2018 में बकरे की खरीद-बिक्री को लेकर हुए मामूली विवाद ने सनसनीखेज हत्या का रूप ले लिया. 31 अगस्त 2018 को उद्योग नगर थाना क्षेत्र के बॉम्बे योजना इलाके में दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गई.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 03, 2026, 11:58 AM IST | Updated:Apr 03, 2026, 11:58 AM IST

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8 साल पहले 'बकरे' को लेकर खेला गया था खूनी खेल! 106 सबूतों की पेशी के बाद 12 दोषियों को उम्रकैद

Kota Murder News: राजस्थान के कोटा शहर में वर्ष 2018 में बकरे की खरीद-बिक्री को लेकर हुए मामूली विवाद से शुरू हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में आखिरकार 8 साल बाद न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. अतिरिक्त सत्र न्यायालय (महिला उत्पीड़न प्रकरण क्रम-1) ने 12 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है.


यह घटना 31 अगस्त 2018 की है. उद्योग नगर थाना क्षेत्र के बॉम्बे योजना इलाके में बकरे की खरीद-बिक्री को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई. मामूली विवाद कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गया. आरोपियों ने इश्तियाक हुसैन उर्फ गुड्डू और उनके मामा पर चाकू व तलवार जैसे धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में थानेदार के पुत्र इश्तियाक हुसैन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके मामा गंभीर रूप से घायल हो गए. इस वारदात ने पूरे कोटा शहर को झकझोर दिया था.


एक ही परिवार के 12 आरोपी दोषी
अदालत ने सभी 12 आरोपियों को दोषी ठहराया है. ये सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं. कोर्ट ने सजा के साथ 8 आरोपियों पर 13-13 हजार रुपये और 4 आरोपियों पर 1-1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है.

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मजबूत सबूतों पर आधारित फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 25 गवाह और 106 सबूत पेश किए. इनमें चश्मदीद गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट, घटनास्थल से बरामद साक्ष्य और हथियार शामिल थे. बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को मजबूत मानते हुए सभी 12 आरोपियों को दोषी करार दिया.

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