Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का असर, इन इलाकों में जमीनों के फिर बढ़े दाम

कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का असर, इन इलाकों में जमीनों के फिर बढ़े दाम

कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मंडाना और शंभूपुरा इलाकों में जमीनों की कीमतें बढ़ने की संभावना और मजबूत हो गई है. जिला स्तरीय समिति ने इन तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में डीएलसी दरों में 5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की है. केडीए और रीको के मेगा प्रोजेक्ट, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, एनएचएआई सड़कों और औद्योगिक विकास के कारण निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 05, 2026, 02:42 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 02:42 PM IST
कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का असर, इन इलाकों में जमीनों के फिर बढ़े दाम
Image Credit: AI Generated

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और मंडाना इलाके में जमीनों की कीमतें अब और बढ़ सकती हैं. जिला स्तरीय समिति ने इन तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में जमीनों की डीएलसी दरों में 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी हैं.

केडीए और रीको के मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से इन इलाकों में जमीनों की खरीद-फरोख्त बढ़ गई है और निवेशकों की खास नजर मंडाना और शंभूपुरा इलाके पर है. 14 जुलाई को डीएलसी दरों को लेकर जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें 1 अप्रैल 2026 से लागू नई दरों की समीक्षा हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

DLC दरों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी
पूरे कोटा शहर में अप्रैल में डीएलसी दरों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों की बाजार कीमतों में काफी अंतर देखने को मिला, जिसके चलते कॉलोनियों, कृषि भूमि और व्यावसायिक भूमि का सर्वे करवाया गया.

158 कॉलोनियों की DLCदरें तय नहीं

सर्वे में देखने को मिला कि शहर की 158 कॉलोनियों की डीएलसी दरें तय नहीं हुई थी, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग खुद को आसपास के सस्ते इलाकों से जोड़कर आवेदन कर रहे थे.

वहीं, अब राजस्व विभाग ने इन सभी कॉलोनियों की डीएलसी दरें उनकी निकटवर्ती कॉलोनियों के आधार पर तय कर दी गई हैं, जिसके बाद शहर में ऐसी कोई कॉलोनी नहीं बची है, जिसकी डीएलसी दर तय नहीं हुई हों.

नई व्यवस्था के मुताबिक, अब रजिस्ट्रार कार्यालय के कम्प्यूटर सिस्टम में संबंधित कॉलोनी की डीएलसी सीधे दिखाई देगी और निकट की किसी दूसरी कॉलोनी की दर देखने की जरूरत नहीं होगी, जिससे डीएलसी से जुड़ा पूरा असमंजस खत्म हो जाएगा.

इन इलाकों की जमीन के दरों में 3 प्रतिशत की ज्यादा बढ़ोतरी

मंडाना इलाके में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, एनएचएआई की सड़कों और अन्य प्रमुख मार्गों से 500 मीटर के दायरे में आने वाली जमीनों की डीएलसी दरों में ज्यादा 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि बाकी इलाकों में 1 अप्रैल 2026 को लागू दरें ही रहेंगी. इसके अलावा शंभूपुरा और आसपास के गांवों में भी डीएलसी दरों में 5 से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है.

अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट, एक्सप्रेस-वे और औद्योगिक परियोजनाओं के चलते आगामी समय में इन इलाकों की जमीनों की मांग और कीमत दोनों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

गोल्डन गर्ल अरुंधति चौधरी पहुंची जयपुर, कॉमनवेल्थ में बजाया डंका, आज गुलाबी नगरी में बिछा रेड कारपेट

JEN पेपर लीक मामले में एक्शन, सहायक इंजीनियर अतुल मीणा हुआ गिरफ्तार, माफिया से 25 लाख में हुई थी डील!

बेटे और बहू ने छीन ली पेंशन, पोता कुल्हाड़ी से मारने की धमकी देता है! बुजुर्ग दंपती ने रोते-बिलखते हुए IG से की शिकायत

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में इन मुद्दों पर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ेगी BJP, मंत्री बोले- गांवों के साथ शहरों में भी कमल खिलेगा

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 15 जिलों में विभाग का अलर्ट, जानें कहां होगी भारी बारिश

आवारा पशु को बचाने की कोशिश बनी काल, झुंझुनूं में दर्दनाक हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत से हड़कंप

चूरू में तांडव करते हुए मकान पर गिरी जोरदार बिजली, देखते ही देखते उजड़ गया बेबस परिवार का आशियाना

राजस्थान के 11 जिलों के लिए सुबह 8:15 पर जारी हुआ अलर्ट, इन शहरों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी!

विदेश में नौकरी का झांसा, बनाते थे 'साइबर गुलाम', राजस्थान पुलिस ने किया अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश, 5 दबोचे

राजस्थान में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात!

'गाड़ी तैयार रखो...' SI को फोन करने के कुछ ही मिनट बाद सरकारी क्वार्टर में गूंजी गोली की आवाज, लहूलुहान मिले थानाधिकारी!

जयपुर में बुआ बनी भरोसे की शिकार! प्रेमी के साथ मिलकर भतीजी ने उतारा मौत के घाट

JCB से खेत में घुसकर फसल नष्ट करने का आरोप, पूर्व विधायक और भतीजे के खिलाफ FIR

गोल्डन गर्ल अरुंधति चौधरी पहुंची जयपुर, कॉमनवेल्थ में बजाया डंका, आज गुलाबी नगरी में बिछा रेड कारपेट

JEN पेपर लीक मामले में एक्शन, सहायक इंजीनियर अतुल मीणा हुआ गिरफ्तार, माफिया से 25 लाख में हुई थी डील!

शादी के 45 साल बाद पति ने भेजा तलाक का नोटिस, पत्नी बोली- घर और जमीन हड़पने की चाल

राजस्थान निकाय चुनाव में नया सियासी ट्विस्ट! बीजेपी-कांग्रेस के बीच अब AAP की एंट्री, तीसरे मोर्चे पर बड़ा बयान

जयपुर में लिफ्ट में बैंक मैनेजर के सिर पर रख दी पिस्टल, मिनटों में लूटकर फरार, कांप उठी साथ खड़ी युवती!

देवराज सिंह मौत मामले में गरमाई सियासत! महिपाल सिंह मकराना का बड़ा ऐलान, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर प्यार का जाल... 9वीं की छात्रा के साथ जो हुआ, जानकर कांप उठेंगे आप!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल

राजस्थान में फिर बन रहा नया मानसूनी सिस्टम, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

अब नहीं होगी किसानों के साथ गड़बड़ी! अनुमति के बिना बैंक नहीं काट सकेंगे फसल बीमा प्रीमियम, जानें नए नियम

अलवर में खाटू श्याम मंदिर के पास फटा गैस सिलेंडर, 10 मिनट में मजदूर का घर बना राख

मेड़ता और नागौर मंडी का भाव: जीरा पहुंचा 21500 पार, जानें मूंग से लेकर सरसों तक का ताजा रेट

धौलपुर की बेटी ने रच दिया इतिहास! वान्या बोहरा का एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में हुआ चयन

'बापू बाजार' बना जयपुर का सबसे महंगा इलाका, जानें कितने करोड़ में होगी छोटी दुकान की रजिस्ट्री!

जयपुर के बंटी-बबली, अब तक लगा चुके करोड़ों का चूना

कहरानी के जंगल में हड्डियों के साथ मिले जानवरों के कटे-पिटे मांस और खून! क्या ये इलाका फिर बना गोतस्करों का हॉटस्पॉट?

Dungarpur: छोटे भाई की हत्या का मामला, बहन ने बड़े भाई, भाभी और 2 भतीजों पर केस करवाया दर्ज

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

फिर भीगेगा राजस्थान, 22 जिलों में अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ होगी तूफानी बारिश!

चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार की कीमतों में बदलाव! जानें ताजा रेट

बांसवाड़ा में 3 मासूम बच्चों के सामने जीजा ने साले के पेट में घोंपी तलवार, उदयपुर ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम

Jeevansathi ऐप पर मिला 'फर्जी दिल्ली पुलिस SI'! शादी का झांसा देकर लूटी इज्जत और लाखों की दौलत

Rajasthan में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर कसेगा शिकंजा, 15 अगस्त से शुरू होगा अभियान, जानिए क्या-क्या बदलेगा

"मैं शुभम रेवाड़, अब किसी तरह का इलाज और पानी भी नहीं लूंगा, आज अनशन का 14वां दिन

चांदी ने फिर दिखाई तेजी, सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! जानें ताजा रेट

राजस्थान के गांवों और शहरों की बल्ले-बल्ले! भजनलाल सरकार ने खोला 2,100 करोड़ का खजाना, चमकेगी 3,200+ सड़कें

TAGS:
Kota news
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का असर, इन इलाकों में जमीनों के फिर बढ़े दाम
2
3
4
5