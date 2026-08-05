/कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का असर, इन इलाकों में जमीनों के फिर बढ़े दाम

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और मंडाना इलाके में जमीनों की कीमतें अब और बढ़ सकती हैं. जिला स्तरीय समिति ने इन तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में जमीनों की डीएलसी दरों में 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी हैं.

केडीए और रीको के मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से इन इलाकों में जमीनों की खरीद-फरोख्त बढ़ गई है और निवेशकों की खास नजर मंडाना और शंभूपुरा इलाके पर है. 14 जुलाई को डीएलसी दरों को लेकर जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें 1 अप्रैल 2026 से लागू नई दरों की समीक्षा हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

DLC दरों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी

पूरे कोटा शहर में अप्रैल में डीएलसी दरों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों की बाजार कीमतों में काफी अंतर देखने को मिला, जिसके चलते कॉलोनियों, कृषि भूमि और व्यावसायिक भूमि का सर्वे करवाया गया.

158 कॉलोनियों की DLCदरें तय नहीं

सर्वे में देखने को मिला कि शहर की 158 कॉलोनियों की डीएलसी दरें तय नहीं हुई थी, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग खुद को आसपास के सस्ते इलाकों से जोड़कर आवेदन कर रहे थे.

वहीं, अब राजस्व विभाग ने इन सभी कॉलोनियों की डीएलसी दरें उनकी निकटवर्ती कॉलोनियों के आधार पर तय कर दी गई हैं, जिसके बाद शहर में ऐसी कोई कॉलोनी नहीं बची है, जिसकी डीएलसी दर तय नहीं हुई हों.

नई व्यवस्था के मुताबिक, अब रजिस्ट्रार कार्यालय के कम्प्यूटर सिस्टम में संबंधित कॉलोनी की डीएलसी सीधे दिखाई देगी और निकट की किसी दूसरी कॉलोनी की दर देखने की जरूरत नहीं होगी, जिससे डीएलसी से जुड़ा पूरा असमंजस खत्म हो जाएगा.

इन इलाकों की जमीन के दरों में 3 प्रतिशत की ज्यादा बढ़ोतरी

मंडाना इलाके में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, एनएचएआई की सड़कों और अन्य प्रमुख मार्गों से 500 मीटर के दायरे में आने वाली जमीनों की डीएलसी दरों में ज्यादा 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि बाकी इलाकों में 1 अप्रैल 2026 को लागू दरें ही रहेंगी. इसके अलावा शंभूपुरा और आसपास के गांवों में भी डीएलसी दरों में 5 से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है.

अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट, एक्सप्रेस-वे और औद्योगिक परियोजनाओं के चलते आगामी समय में इन इलाकों की जमीनों की मांग और कीमत दोनों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.