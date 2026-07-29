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बीवी गई मायके तो डिप्रेशन में आया युवक, 9वें दिन उठा लिया बड़ा कदम

Kota News: कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में सनी गुर्जर उर्फ सोनू ने घर में जीवनलीला समाप्त कर ली. परिजनों के अनुसार पत्नी 8 दिन पहले पीहर गई थी और वापस नहीं लौटी, जिसके बाद सनी डिप्रेशन में था. पुलिस पोस्टमार्टम करवा मामले की जांच कर रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rajendra Sharma
Published:Jul 29, 2026, 05:17 PM IST | Updated:Jul 29, 2026, 05:17 PM IST
बीवी गई मायके तो डिप्रेशन में आया युवक, 9वें दिन उठा लिया बड़ा कदम
Image Credit: सनी गुर्जर उर्फ सोनू.

Kota News: कोटा शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र के कोटडी इलाके में एक युवक ने अपने घर में जीवनलीला खत्म कर ली. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया. परिजनों का कहना है कि युवक की पत्नी करीब आठ दिन पहले अपने पीहर गई थी और वापस नहीं लौटी. इसके बाद से वह डिप्रेशन में था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, कोटडी इलाके में सनी गुर्जर उर्फ सोनू गुजर पुत्र रमेश ने अपने ही घर में जीवनलीला समाप्त कर ली. परिजनों को जब इस घटना की जानकारी हुई तो वे उसे तुरंत एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद सनी को मृत घोषित कर दिया.

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आठ दिन पहले पीहर गई थी पत्नी

मृतक सनी गुर्जर के भाई विक्रम गुर्जर ने बुधवार को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सनी की पत्नी करीब आठ दिन पहले अपने पीहर गई थी. इसके बाद वह वापस नहीं लौटी. पत्नी के वापस नहीं आने से सनी परेशान रहने लगा था. परिजनों के अनुसार, पत्नी के नहीं लौटने के कारण सनी डिप्रेशन में आ गया था.

अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन

घटना का पता चलने के बाद परिजन सनी को लेकर एमबीएस अस्पताल पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की सूचना मिलने के बाद गुमानपुरा थाना पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई.

पुलिस करवा रही पोस्टमार्टम

गुमानपुरा थाना पुलिस मामले में पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रही है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल परिजनों की ओर से पत्नी के पीहर जाने और वापस नहीं लौटने के बाद सनी के डिप्रेशन में आने की बात बताई गई है. पुलिस मामले की जांच के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट करेगी.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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