/बीवी गई मायके तो डिप्रेशन में आया युवक, 9वें दिन उठा लिया बड़ा कदम

Kota News: कोटा शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र के कोटडी इलाके में एक युवक ने अपने घर में जीवनलीला खत्म कर ली. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया. परिजनों का कहना है कि युवक की पत्नी करीब आठ दिन पहले अपने पीहर गई थी और वापस नहीं लौटी. इसके बाद से वह डिप्रेशन में था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, कोटडी इलाके में सनी गुर्जर उर्फ सोनू गुजर पुत्र रमेश ने अपने ही घर में जीवनलीला समाप्त कर ली. परिजनों को जब इस घटना की जानकारी हुई तो वे उसे तुरंत एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद सनी को मृत घोषित कर दिया.

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आठ दिन पहले पीहर गई थी पत्नी

मृतक सनी गुर्जर के भाई विक्रम गुर्जर ने बुधवार को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सनी की पत्नी करीब आठ दिन पहले अपने पीहर गई थी. इसके बाद वह वापस नहीं लौटी. पत्नी के वापस नहीं आने से सनी परेशान रहने लगा था. परिजनों के अनुसार, पत्नी के नहीं लौटने के कारण सनी डिप्रेशन में आ गया था.

अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन

घटना का पता चलने के बाद परिजन सनी को लेकर एमबीएस अस्पताल पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की सूचना मिलने के बाद गुमानपुरा थाना पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई.

पुलिस करवा रही पोस्टमार्टम

गुमानपुरा थाना पुलिस मामले में पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रही है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल परिजनों की ओर से पत्नी के पीहर जाने और वापस नहीं लौटने के बाद सनी के डिप्रेशन में आने की बात बताई गई है. पुलिस मामले की जांच के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट करेगी.

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