हिजाब पहने RSSB परीक्षा देने पहुंची अलीशा को गेट पर रोका, कान-चेहरा ढकने के नियम पर Paper देने से किया मना

Alisha Refused Entry for Not Removing Hijab: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में ड्रेस कोड को लेकर एक अनोखी घटना सामने आई है. प्रशासन की सख्त हिदायतों के बावजूद कोटा शहर के एक परीक्षा केंद्र पर महिला अभ्यर्थी को हिजाब पहनने के कारण परीक्षा देने से रोक दिया गया. इस घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, जहां नियमों की पालना और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर सवाल उठ रहे हैं.

अभ्यर्थी की कहानी: हिजाब के कारण परीक्षा से वंचित

बूंदी जिले के सावंतगढ़ गांव की निवासी अलीशा सामाजिक अध्ययन विषय का पेपर देने कोटा पहुंची थी. वह सलवार सूट पहने और सिर पर हिजाब बांधे परीक्षा केंद्र पहुंची. केंद्र पर पहले महिला पुलिसकर्मी ने उसकी जांच की, फिर सुरक्षा अधिकारियों ने चेक किया. जांच में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली, लेकिन केंद्र अधीक्षक ने हिजाब हटाए बिना प्रवेश देने से इनकार कर दिया. अधीक्षक का तर्क था कि परीक्षा नियमों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कान और चेहरा ढककर अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं है. एडमिट कार्ड पर भी ड्रेस कोड और पूरे नियमों का विस्तृत विवरण दिया गया था.

समय बीतने के बाद रवाना हुई अभ्यर्थी

अलीशा ने हिजाब हटाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया. समय निकल जाने के बाद वह बिना पेपर दिए अपने पिता के साथ केंद्र से रवाना हो गई. घर लौटते समय अलीशा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उसने अपनी व्यथा साझा की. वीडियो में उसने बताया कि कैसे नियमों का हवाला देकर उसे रोका गया, जबकि उसकी जांच में कोई समस्या नहीं थी. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और कई यूजर्स नियमों की सख्ती पर सवाल उठा रहे हैं.

प्रशासन का पक्ष: गाइडलाइन की सख्त पालना

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं परीक्षा निरीक्षक वीरेंद्र सिंह यादव ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "परीक्षा गाइडलाइन के अनुसार, कान और चेहरा ढककर अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं है. अभ्यर्थी को गाइडलाइन का हवाला देकर हिजाब हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया. ऐसे में नियमों की पालना के तहत उसे केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया." यादव ने जोर दिया कि यह नियम नकल रोकने और पहचान सुनिश्चित करने के लिए हैं, जो सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होते हैं.

यह घटना राजस्थान में परीक्षा प्रक्रियाओं की सख्ती को उजागर करती है, जहां धार्मिक प्रतीकों और नियमों के बीच टकराव कभी-कभी विवाद पैदा कर देता है. बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में पूर्व सूचना दी जाती है, लेकिन अभ्यर्थियों को नियमों का पालन करना चाहिए. वहीं, सोशल मीडिया पर कई लोग अलीशा के समर्थन में हैं और इसे धार्मिक भेदभाव बता रहे हैं. प्रशासन से उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.

