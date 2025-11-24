Kota News: शराब के पैसे न देने पर कलयुगी बेटे ने पिता पर कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला

Kota Crime News: कोटा. कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के बालीता गांव में शराब की लत ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया. नशे में धुत बड़े बेटे कान्हा ने सिर्फ शराब के पैसे न देने पर अपने पिता पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना रविवार देर शाम की है.

नशे में घर आया, पैसे मांगे, मना किया तो उठाई कुल्हाड़ी

पुलिस और परिजनों के अनुसार, पीड़ित किशन लाल (55) अपने परिवार के साथ बालीता में रहते हैं. उनका बड़ा बेटा कान्हा (लगभग 30 वर्ष) शराब का आदी है और कई सालों से घर से अलग रहता है. आए दिन नशे में झगड़ा करना उसकी आदत बन चुकी है.

रविवार शाम करीब 7 बजे कान्हा नशे की हालत में घर पहुंचा और पिता से शराब के लिए पैसे मांगने लगा. जब किशन लाल ने साफ मना कर दिया तो कान्हा आग-बबूला हो गया. उसने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और पिता पर एक के बाद एक कई वार कर दिए.

सिर, हाथ और पैर पर गंभीर चोटें, हालत नाजुक

हमले में किशन लाल के सिर, दोनों हाथों और पैरों पर गहरे घाव हो गए. खून से लथपथ हालत में वे जमीन पर गिर पड़े. चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी और परिजन दौड़े आए. आनन-फानन में उन्हें कोटा के एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. डॉक्टरों ने बताया कि सिर और हाथों पर गहरे घाव हैं, इलाज जारी है.

मां का दर्द: “तीन बेटे हैं, बड़ा बेटा ही रोज मारता-पीटता है”

किशन लाल की पत्नी ने आंसुओं भरी आंखों से बताया, “मेरे तीन बेटे हैं. कान्हा सबसे बड़ा है, पर शराब ने उसे कलयुगी बना दिया. अलग रहता है, लेकिन जब भी आता है, मारपीट और पैसे मांगता है. कल भी नशे में आया और पैसे न मिलने पर कुल्हाड़ी चला दी. मैंने जैसे-तैसे उसे रोका, नहीं तो आज मेरा सुहाग उजड़ जाता.”

पुलिस में शिकायत दर्ज, आरोपी फरार

घटना की सूचना मिलते ही कुन्हाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची. परिजनों की शिकायत पर कान्हा के खिलाफ हत्या के प्रयास (IPC 307) सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी घटना के बाद फरार है, उसकी तलाश की जा रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

