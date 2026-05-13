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कोटा में प्रसूताओं की मौत को लेकर राखी गौतम का धरना समाप्त, सरकार ने मानी मांगें, अब नपेंगे 'दोषी'

Kota News: कोटा मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत मामले में बड़ा घटनाक्रम हुआ. कांग्रेस का धरना प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म हुआ. सरकार ने न्यायिक जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया.
 

Edited bySandhya YadavReported by Rajendra Sharma
Published: May 13, 2026, 06:12 AM|Updated: May 13, 2026, 06:12 AM
कोटा में प्रसूताओं की मौत को लेकर राखी गौतम का धरना समाप्त, सरकार ने मानी मांगें, अब नपेंगे 'दोषी'
Image Credit: Kota News

Kota News: मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत और बिगड़ती तबीयत के मामले में बड़ा घटनाक्रम हुआ. कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम द्वारा मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत और उनकी बिगड़ती तबीयत को लेकर शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को प्रशासन और सरकार के साथ हुई अहम वार्ता के बाद समाप्त हो गया.

लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस लगातार पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही थी. आखिरकार प्रशासन की ओर से तीन प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त करने का निर्णय लिया गया.

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पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी

यह वार्ता प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ की मौजूदगी में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के बीच विस्तृत चर्चा की गई. बैठक के बाद प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी ताकि मौतों और उपचार में हुई कथित लापरवाही के सभी पहलुओं की निष्पक्ष रूप से जांच हो सके. इसके साथ ही जिन डॉक्टरों और अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध या लापरवाहीपूर्ण पाई जाएगी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया.

मुआवजा देने की मांग रखी

बैठक में मृतक परिवारों और पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मृतक परिवारों को 50 लाख रुपये तथा प्रभावित प्रसूताओं को 20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग रखी. प्रशासन की ओर से कहा गया कि सरकार इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और नियमानुसार उचित निर्णय लिया जाएगा.

वर्तमान में पांच प्रसूताओं का इलाज जारी

इस बीच अस्पताल प्रशासन की ओर से उपचार को लेकर राहतभरी जानकारी भी सामने आई है. मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन ने बताया कि प्रसूता चंद्रकला की स्थिति में सुधार होने के बाद मंगलवार को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. वहीं वर्तमान में पांच प्रसूताओं का इलाज जारी है. इनमें से तीन महिलाओं की हालत स्थिर बताई जा रही है, जबकि दो प्रसूताएं अब भी गंभीर स्थिति में हैं और उनका विशेष निगरानी में उपचार किया जा रहा है.

डॉ. नीलेश जैन ने यह भी स्पष्ट किया कि मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में हुई मौतों के कारण तकनीकी रूप से अलग-अलग हैं तथा सभी मामलों की अलग-अलग जांच की जाएगी. उधर राखी गौतम ने धरना समाप्त होने के बाद इसे “सत्य की जीत” बताते हुए कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने तक उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी. इस दौरान विधायक चेतन पटेल, सीएल प्रेमी, अमित धारीवाल सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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