/कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत के बाद बवाल, अस्पताल प्रशासन ने नकारे आरोप

कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 32 वर्षीय महिला मरीज की उपचार के दौरान मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के गेट नंबर 4 के बाहर धरना दिया. उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. प्रदर्शन की सूचना मिलने पर महावीर नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची.

सांस लेने में परेशानी के बाद अस्पताल में भर्ती

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मृतका की पहचान संतोषी नगर निवासी रेखा के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, रेखा को सांस लेने में तकलीफ और बुखार की शिकायत के बाद 14 सितंबर को सुबह करीब 8 से 9 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. रेखा के पति सुरेंद्र यादव ने बताया कि शुरुआती दो दिन उन्हें सांस संबंधी वार्ड में रखा गया. इसके बाद डॉक्टरों ने दोनों किडनी फेल होने की जानकारी दी और हालत बिगड़ने पर ICU में शिफ्ट कर दिया गया.

दवा खत्म होने के बाद लापरवाही का आरोप

परिजनों का आरोप है कि रेखा को सांस लेने में परेशानी के साथ ब्लड प्रेशर काफी कम होने की समस्या थी. उन्हें दो मशीनों के जरिए जीवनरक्षक दवाइयां दी जा रही थीं. पति के मुताबिक, रात करीब 1 बजे एक मशीन की दवा खत्म हो गई. वार्ड स्टाफ को सूचना देने के बाद भी करीब 15 से 20 मिनट तक इंजेक्शन नहीं बदला गया.

परिजनों के अनुसार, तड़के करीब 5 बजे दूसरी मशीन की दवा भी खत्म हो गई. सूचना देने के बाद स्टाफ पहुंचा और मशीन बंद कर दी. आरोप है कि इसके करीब 10 से 15 मिनट बाद रेखा की मौत हो गई.

महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने की जांच की मांग

महिला कांग्रेस कोटा शहर जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम परिजनों के समर्थन में धरने पर बैठीं. उन्होंने कहा कि यदि वार्ड स्टाफ की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की, ताकि जिम्मेदार लोगों की पहचान हो सके.

अस्पताल प्रशासन ने आरोपों से किया इनकार

न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा ने इलाज में लापरवाही के आरोपों से इनकार किया. उन्होंने बताया कि महिला गंभीर सांस संबंधी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हुई थी और पिछले दो दिनों से जीवनरक्षक दवाइयों पर थी. अधीक्षक के अनुसार, परिजनों की ओर से लिखित शिकायत मिलने पर मामले की जांच कराई जाएगी. अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि उपचार के दौरान किसी स्तर पर लापरवाही हुई थी या नहीं.

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