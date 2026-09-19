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कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत के बाद बवाल, अस्पताल प्रशासन ने नकारे आरोप

Kota New Medical College: कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 32 वर्षीय महिला मरीज रेखा की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए गेट नंबर 4 के बाहर धरना दिया. महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम भी परिजनों के समर्थन में पहुंचीं. अस्पताल अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा ने लापरवाही के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rajendra Sharma
Published:Sep 19, 2026, 01:20 PM IST | Updated:Sep 19, 2026, 01:20 PM IST
कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत के बाद बवाल, अस्पताल प्रशासन ने नकारे आरोप
Image Credit: Kota New Medical College

कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 32 वर्षीय महिला मरीज की उपचार के दौरान मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के गेट नंबर 4 के बाहर धरना दिया. उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. प्रदर्शन की सूचना मिलने पर महावीर नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची.

सांस लेने में परेशानी के बाद अस्पताल में भर्ती

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मृतका की पहचान संतोषी नगर निवासी रेखा के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, रेखा को सांस लेने में तकलीफ और बुखार की शिकायत के बाद 14 सितंबर को सुबह करीब 8 से 9 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. रेखा के पति सुरेंद्र यादव ने बताया कि शुरुआती दो दिन उन्हें सांस संबंधी वार्ड में रखा गया. इसके बाद डॉक्टरों ने दोनों किडनी फेल होने की जानकारी दी और हालत बिगड़ने पर ICU में शिफ्ट कर दिया गया.

दवा खत्म होने के बाद लापरवाही का आरोप

परिजनों का आरोप है कि रेखा को सांस लेने में परेशानी के साथ ब्लड प्रेशर काफी कम होने की समस्या थी. उन्हें दो मशीनों के जरिए जीवनरक्षक दवाइयां दी जा रही थीं. पति के मुताबिक, रात करीब 1 बजे एक मशीन की दवा खत्म हो गई. वार्ड स्टाफ को सूचना देने के बाद भी करीब 15 से 20 मिनट तक इंजेक्शन नहीं बदला गया.

परिजनों के अनुसार, तड़के करीब 5 बजे दूसरी मशीन की दवा भी खत्म हो गई. सूचना देने के बाद स्टाफ पहुंचा और मशीन बंद कर दी. आरोप है कि इसके करीब 10 से 15 मिनट बाद रेखा की मौत हो गई.

महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने की जांच की मांग

महिला कांग्रेस कोटा शहर जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम परिजनों के समर्थन में धरने पर बैठीं. उन्होंने कहा कि यदि वार्ड स्टाफ की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की, ताकि जिम्मेदार लोगों की पहचान हो सके.

अस्पताल प्रशासन ने आरोपों से किया इनकार

न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा ने इलाज में लापरवाही के आरोपों से इनकार किया. उन्होंने बताया कि महिला गंभीर सांस संबंधी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हुई थी और पिछले दो दिनों से जीवनरक्षक दवाइयों पर थी. अधीक्षक के अनुसार, परिजनों की ओर से लिखित शिकायत मिलने पर मामले की जांच कराई जाएगी. अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि उपचार के दौरान किसी स्तर पर लापरवाही हुई थी या नहीं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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