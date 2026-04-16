/कोटा में झगड़ा बना खूनी खेल, पति ने पत्नी पर किया चाकू से वार, खुद की गर्दन भी काटी

Kota News: कोटा शहर के सूर्य नगर इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पति-पत्नी के बीच हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोगों को झकझोर कर रख दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार, नांता थाना क्षेत्र के अभेडा महल के पास रहने वाले रोशन और उसकी पत्नी रीना के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी. शुरुआत में यह एक सामान्य घरेलू विवाद था, लेकिन धीरे-धीरे यह इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक हो गया. गुस्से में आकर रोशन ने अपनी पत्नी रीना की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

परिवार में मचा हड़कंप

घटना के बाद हालात और भी भयावह हो गए, जब रोशन ने खुद भी अपना गला काटने की कोशिश की और खुद को घायल कर लिया. इस पूरी घटना से परिवार और आसपास के लोग दहशत में आ गए.

घटना की सूचना मिलते ही नांता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तुरंत कोटा के एमबीएस अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दोनों का इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है.

गंभीर हो गया विवाद

घायल पति-पत्नी के परिजनों ने बताया कि दोनों के बीच पहले भी छोटे-मोटे झगड़े होते रहे हैं, लेकिन इस बार विवाद ने अचानक खतरनाक रूप ले लिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर विवाद की असली वजह क्या थी.

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि घरेलू विवाद किस तरह अचानक हिंसा में बदल सकते हैं. छोटी-छोटी बातों पर बढ़ता गुस्सा और असंयमित व्यवहार कई बार ऐसी दुखद घटनाओं को जन्म दे देता है.

फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई घायलों की स्थिति और बयान के आधार पर की जाएगी.